Täter scheitern an Geldautomat

Mit Spanngurten und einem gestohlenen Lkw wollen Täter einen Geldautomaten aus der Verankerung reißen. Doch der erweist sich trotz brachialer Gewalt zäher als gedacht.

Die Polizei kann den Lastwagen der Diebe sicherstellen. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Triberg im Schwarzwald (dpa/lsw) - Mit massiver Gewalt und einem gestohlenen Lastwagen haben noch unbekannte Täter im Schwarzwald-Baar-Kreis einen Geldautomaten stehlen wollen - sind aber gescheitert. Die Täter umwickelten laut Polizei den frei stehenden Automaten in Triberg im Schwarzwald mit mehreren Spanngurten und versuchten, ihn mit dem Fahrzeug aus seiner Verankerung zu reißen. Der Geldautomat sei in der Nacht auf Montag zwar erheblich beschädigt worden, habe jedoch standgehalten.

Der Lkw war zuvor in Villingen-Schwenningen gestohlen worden, wie es hieß. Die Diebe flüchteten demnach nach der Tat mit einem bereitgestellten Geländewagen in Richtung Schonach. Die Polizei stellte den zurückgelassenen Lastwagen sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

