Großeinsatz in der Schweiz

Tätersuche läuft nach Schüssen bei Rave in der Schweiz

Am Ende eines Technofestivals in der Schweiz fallen mehrere Schüsse. Eine junge Italienerin stirbt, unter den fünf Verletzten ist auch eine Deutsche. Der oder die Täter sind weiter flüchtig.

Amok, Terror, Abrechnung unter Kriminellen: Die Ermittler prüfen mehrere Szenarien. Foto: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa
Amok, Terror, Abrechnung unter Kriminellen: Die Ermittler prüfen mehrere Szenarien.

Aarau (dpa/lsw) - Nach den folgenschweren Schüssen bei einem Technofestival in der Schweiz läuft die Fahndung auf Hochtouren. Auch viele Stunden nach der Tat in Aarau mit einem Todesopfer und mehreren Verletzten wollten sich die Ermittler weiterhin nicht festlegen, ob sie einen Terrorakt, einen Amoklauf oder eine Abrechnung im kriminellen Milieu untersuchen - und ob es einen oder mehrere Täter gibt.

Die Schüsse waren in der Nacht zum Sonntag gefallen. Eine 22-jährige Italienerin wurde getötet. Vier Schweizer Männer und eine deutsche Frau erlitten leichte bis schwere Verletzungen, wie die Aargauer Kantonspolizei nach Angaben der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am späten Abend mitteilte. Die Verletzten im Alter von 24 bis 31 Jahren wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Schüsse am frühen Sonntagmorgen waren nach Angaben der Ermittler aus mindestens zwei Waffen abgegeben worden. Es seien unterschiedliche Hülsen von Patronen gefunden worden, die zu einer Pistole oder Maschinenpistole sowie zu einem Sturmgewehr passten. Ob das auf zwei Täter hindeute oder ein Schütze beide Waffen nutzte, ließ die Polizei offen. Das Motiv hinter den Schüssen ist weiterhin unklar.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Erste Notrufe kurz nach dem Ende des Raves

Kurz nach dem Ende des Raves, zu dem der Veranstalter rund 3.500 Besucher erwartet hatte, gingen bei der Polizei die ersten Notrufe ein. Augenzeugen schilderten, dass viele Schüsse gefallen seien. Da der Ernst der Lage laut Polizei sofort deutlich wurde, rückten die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot aus. Zum Zeitpunkt der Schüsse hielten sich demnach noch weit mehr als 100 Personen auf dem Festivalgelände auf.

Der Vorfall spielte sich bei einem seit Jahren etablierten Rave-Event auf dem Gelände des Aargauischen Rennvereins ab - etwa 40 Kilometer westlich von Zürich. Das italienische Todesopfer wohnte in der Region.

Deutsche Polizei an Fahndung beteiligt

Die Ermittler baten darum, Video- und Bildmaterial an den Instagram-Kanal der Kantonspolizei Aargau zu senden. An den allgemeinen Fahndungsmaßnahmen war routinemäßig auch die Polizei auf deutscher Seite beteiligt, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg sagte. Angaben zu den konkreten Maßnahmen machte er nicht. Der Kanton Aargau liegt an der deutschen Grenze, eine Flucht bis nach Deutschland dauert nach Polizeiangaben von Aarau aus nur etwa 40 Minuten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
43-jähriger Schweizer nach Schüssen bei Rave festgenommen
Eine Tote, fünf Verletzte

43-jähriger Schweizer nach Schüssen bei Rave festgenommen

Nach den Schüssen bei einem Techno-Rave im Kanton Aargau fasst die Polizei einen 43 Jahre alten Verdächtigen. Was bislang bekannt ist.

31.08.2026

Nach Schüssen bei Rave-Event: Täter noch nicht identifiziert
Großeinsatz in der Schweiz

Nach Schüssen bei Rave-Event: Täter noch nicht identifiziert

Bei einem Treffen von Techno-Fans fielen zahlreiche Schüsse, eine junge Raverin ist tot. Auch am Abend danach sind die Hintergründe noch unklar. Die Polizei hat drei Hypothesen.

30.08.2026

Was wir über die Schüsse bei dem Rave in der Schweiz wissen
Großeinsatz der Polizei

Was wir über die Schüsse bei dem Rave in der Schweiz wissen

Mehrere Schüsse fallen im schweizerischen Aarau. Besucher eines Rave-Festivals sind laut Polizei die Opfer. Der Schock ist groß und viele Fragen sind noch offen.

30.08.2026

Nach Schüssen bei Rave in der Schweiz: Verletzte in Klinik
Großeinsatz in der Schweiz

Nach Schüssen bei Rave in der Schweiz: Verletzte in Klinik

Nach den Schüssen bei einer Rave-Veranstaltung sind fünf Verletzte weiterhin im Krankenhaus. Wurden sie schon befragt?

30.08.2026

Schüsse in Schweiz – Deutsche Polizei an Fahndung beteiligt
Tödliche Schüsse

Schüsse in Schweiz – Deutsche Polizei an Fahndung beteiligt

Nach Schüssen bei einer Veranstaltung in der Schweiz suchen die Behörden nach dem Täter. Auch die deutsche Polizei wurde informiert.

30.08.2026