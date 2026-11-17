Täuschend echte Waffe: Mann zielt auf Passanten
Mehrere Zeugen alarmieren die Polizei, weil ein Mann mit einer Waffe auf Menschen ziele. Wenig später wird dieser von der Polizei festgenommen.
Steinbach (dpa/lhe) - Ein Mann hat im Hochtaunuskreis mit einer täuschend echt wirkenden Waffe auf Menschen gezielt und damit eine Fahndung ausgelöst. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Montagabend in Steinbach im Taunus. Nachdem Zeugen ihn gemeldet hatten, sei die Fahndung nach dem Mann eingeleitet worden.
Noch während die Beamten den Mann suchten, seien weitere Meldungen bei der Polizei eingegangen. So hätten die Beamten schließlich den Standort des Mannes ausfindig machen können. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe er die vermeintliche Schusswaffe zunächst auch auf diese gerichtet. Schließlich habe er sie niedergelegt und sei von den Beamten festgenommen worden.
Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei dem Gegenstand um einen Nachbau einer Handfeuerwaffe. Der Mann müsse sich nun in einem Strafverfahren verantworten.