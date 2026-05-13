Hasskriminalität

Tag der Homophobie - mehr queerfeindliche Straftaten

Die registrierte Hasskriminalität gegen Homo-, Trans- und Bisexuelle hat in Hessen deutlich zugenommen. Welche Zahlen präsentiert der Innenminister hierzu?

Die Regenbogenflagge steht für Vielfalt und Toleranz hinsichtlich unterschiedlicher sexueller Orientierungen. (Symbolbild) Foto: Christophe Gateau/dpa
Die Regenbogenflagge steht für Vielfalt und Toleranz hinsichtlich unterschiedlicher sexueller Orientierungen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Polizei hat immer mehr queerfeindlich motivierte Straftaten wie Beleidigungen und Körperverletzungen registriert - gerichtet gegen Menschen, die nicht dem heterosexuellen Normbild entsprechen. Das zeigt die Antwort von Innenminister Roman Poseck (CDU) auf eine Anfrage der Grünen-Opposition im Landtag - mit Blick etwa auf Homo-, Trans- und Bisexuelle. 

Bild

Die Grünen-Fraktion erinnerte kürzlich zudem an den Internationalen Tag gegen Homophobie an diesem Sonntag (17.5.). Dieser rufe nicht nur die bestehende Diskriminierung ins Bewusstsein, sondern mahne auch politisch zum Handeln. Es brauche «konsequente Maßnahmen für Prävention, Opferschutz und gesellschaftliche Aufklärung».

Jedes Jahr mehr Fälle queerfeindlicher Hasskriminalität

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nach Auskunft von Innenminister Poseck zählten Hessens Polizeibeamte im vergangenen Jahr 141 queerfeindliche Taten - nach 135 Fällen im Vorjahr. 2023 waren es nach Angaben der Grünen-Fraktion noch lediglich 83 Straftaten gewesen - und 2022 nur 33 erfasste Fälle. 

Bild

Minister Poseck betonte: «Die Landesregierung sieht den stetigen Anstieg queerfeindlicher Straftaten mit Sorge. Dieser Trend ist auch Ausdruck zunehmender Radikalisierung, Verrohung und Intoleranz in der Gesellschaft.» Die schwarz-rote Landesregierung setze auf konsequente Verfolgung queerfeindlicher Attacken und auf umfangreiche Prävention. 

Hessen reagiert auf queerfeindliche Taten

In der Polizei gebe es besondere Ansprechpartner für diese Hasskriminalität - und auch in der polizeilichen Aus- und Fortbildung werde dafür sensibilisiert. Für Opfer queerfeindlicher Gewalt existieren laut Poseck in Hessen verschiedene Angebote der Beratung und Unterstützung.

Bild

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Verband: Hass und Gewalt gegen queere Menschen nimmt zu
Tag gegen Homophobie

Verband: Hass und Gewalt gegen queere Menschen nimmt zu

Der Tag gegen Homophobie rückt die Lage von Menschen in den Mittelpunkt, die zum Beispiel wegen ihrer sexuellen Orientierung Anfeindungen ausgesetzt sind. Wie ist die Lage in Deutschland?

17.05.2025

Mehr Hasskriminalität gegen queere Menschen im Südwesten
Statistik

Mehr Hasskriminalität gegen queere Menschen im Südwesten

Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans-Menschen müssen sich immer wieder mit Anfeindungen auseinandersetzen. Nun zeigt eine Statistik: Die Behörden erfassen immer mehr Hass.

12.05.2025

Starke Zunahme von Hasskriminalität gegen queere Menschen
Statistik des BKA

Starke Zunahme von Hasskriminalität gegen queere Menschen

Die Polizei stellt bei Hassverbrechen gegen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität einen Anstieg fest. Und das sind nur die Taten, die bekannt werden.

13.12.2024

Zunahme queerfeindlicher Gewalt auch in Hessen
Hasskriminalität

Zunahme queerfeindlicher Gewalt auch in Hessen

Hasskriminalität gegenüber Menschen der queeren Community ist im vergangenen Jahr in Hessen stark gestiegen. Auch von einer hohen Dunkelziffer ist auszugehen.

17.05.2024

Verband: Klima gegen queere Menschen deutlich verschärft
Gesellschaft

Verband: Klima gegen queere Menschen deutlich verschärft

Der Tag gegen Homophobie rückt die Lage von Menschen in den Mittelpunkt, die zum Beispiel wegen ihrer sexuellen Orientierung Anfeindungen ausgesetzt sind. Verbände sind besorgt und warnen.

17.05.2024