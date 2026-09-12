Tagelang vermisster 19-Jähriger mit Down-Syndrom gefunden

Fulda (dpa) - Der seit Mittwoch vermisste 19-Jährige mit Down-Syndrom aus Fulda ist wohlbehalten wieder zu Hause. Gefunden wurde er am Freitagabend im Bereich von Northeim, das nördlich von Göttingen liegt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der junge Mann wurde demnach wieder mit seinen Eltern vereint. Er war laut einer Mitteilung dank Hinweisen aus der Bevölkerung ausfindig gemacht worden.

Der 19-Jährige war nach Angaben der Ermittler am Mittwoch aus einer Einrichtung in Fulda verschwunden. Polizei und Rettungsdienst starteten eine große Suchaktion: Es hieß, der Vermisste sei möglicherweise orientierungslos. Auch Suchhunde kamen zum Einsatz, das Deutsche Rote Kreuz beteiligte sich mit Motorrädern und einem Quad an der Suche.

Über Frankfurt und Köln nach Niedersachsen

Die Ermittler bekamen Hinweise, dass der Vermisste im öffentlichen Nahverkehr gesichtet wurde, und fanden heraus, dass er mit einem Regionalexpress nach Frankfurt gefahren war. Die Suche wurde dann auch dort fortgesetzt. Nach Niedersachsen sei der 19-Jährige mutmaßlich ebenfalls mit dem Zug gelangt, sagte der Polizeisprecher.

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