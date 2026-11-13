Wetter

Tagsüber trocken, nachts Glätte möglich

Die Temperaturen in Hessen liegen im einstelligen Bereich. Nachts kann es nach Nebel glatt werden.

Es ist trüb, aber trocken. (Archivbild) Foto: Anabel Giesbert/dpa
Es ist trüb, aber trocken. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Der Himmel über Hessen ist heute bewölkt, aber es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen fünf und neun Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Im höheren Bergland werden nur ein bis vier Grad erwartet. Es weht ein mäßiger Wind aus West bis Nordwest, im äußersten Norden sind einzelne starke Böen möglich.

In der Nacht zum Samstag klart es auf und es bildet sich Nebel. Die Tiefsttemperaturen liegen dann zwischen null und minus drei Grad. Stellenweise sei dadurch Glätte durch Reif oder Überfrieren möglich, sagt der DWD. Der Samstag startet nach Nebelauflösung erneut wolkig, aber niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen fünf und acht Grad.

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