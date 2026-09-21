Wetter

Wolken, Sonne und in den Nächten Nebel in Hessen

Wolken und teils heiteres Wetter wechseln sich in Hessen ab. Nachts kann stellenweise Nebel die Sicht auf den Straßen erschweren.

Mit Wolken und teils heiterem Wetter startet die Woche in Hessen. (Archivbild) Foto: Jörg Halisch/dpa
Mit Wolken und teils heiterem Wetter startet die Woche in Hessen. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Viele Wolken, teils heiter und nachts mancherorts Nebel - dieses Wetter erwartet die Menschen in der neuen Woche in Hessen. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf auf 17 bis 22 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, dazu weht ein schwacher und teils mäßiger Wind.

Die Nacht bleibt trotz vieler Wolken trocken bei Tiefsttemperaturen zwischen 9 und 5 Grad. Auch der Dienstag startet stark bewölkt und örtlich auch neblig-trüb. Im Süden des Landes erwarten die Meteorologen nach Auflockerungen teils heiteres und trockenes Wetter bei Höchstwerten von 17 bis 22 Grad, im höheren Bergland um 16 Grad. 

In der Nacht zum Mittwoch bildet sich bei Temperaturen zwischen 10 und 6 Grad wieder stellenweise Nebel. Tagsüber ist es nach Nebelauflösung meist heiter und trocken, mit 20 bis 23 Grad und um 18 Grad im Bergland wird es etwas wärmer. 

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Am Donnerstag sind bei teils starker Bewölkung Schauer möglich, die Höchstwerte dürften bei 17 bis 20 Grad liegen, südlich des Mains könnten laut der Vorhersage 21 Grad erreicht werden.

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