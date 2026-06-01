Tourismus

«Taj Hessischer Hof» - Frankfurter Hotel öffnet wieder

Vor einigen Jahren wurde der berühmte «Hessische Hof» in Frankfurt geschlossen. Jetzt empfängt das Haus wieder Gäste - mit neuem Betreiber.

Rund 6,36 Millionen Übernachtungsgäste wurden im letzten Jahr in Frankfurt gezählt (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Rund 6,36 Millionen Übernachtungsgäste wurden im letzten Jahr in Frankfurt gezählt (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das einstige Traditionshotel «Hessischer Hof» kehrt mit einem neuen Betreiber zurück. Seit diesem Montag hat das Haus unter dem Namen dem «Taj Hessischer Hof Frankfurt» wieder geöffnet. «Unser Ziel ist es, europäische Eleganz mit der Wärme indischer Gastfreundschaft zu verbinden», erklärte Hotelmanager Albert Mayr. Betreiber sei die Indian Hotels Company Limited. 

Das Hotel in der Ludwig-Erhard-Anlage war vor einigen Jahren geschlossen worden. Begründet worden war der Schritt damals mit hohen Verlusten infolge der Corona-Pandemie und den schlechten Geschäftsaussichten in der Business- und Messehotellerie. Der luxuriöse «Hessische Hof» in unmittelbarer Nähe des Messe-Haupteingangs mit der legendären «Jimmy's Bar» war bei den großen Frankfurter Messen stets ein wichtiger Treffpunkt. 

Erst vor einigen Monaten hatte das Frankfurter Luxushotel «The Florentin» seine Türen geöffnet, auf dem Gelände der früheren «Villa Kennedy», dem einstigen Traditionshaus im Stadtteil Sachsenhausen. 

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In Frankfurt waren im vergangenen Jahr rund 11,02 Millionen Übernachtungen gezählt worden, etwa ein Prozent weniger als 2024. Insgesamt kamen rund 6,36 Millionen Übernachtungsgäste (minus 0,4 Prozent). Die durchschnittliche Bettenauslastung lag den Daten zufolge bei 46,6 Prozent, Gäste blieben im Durchschnitt 1,73 Tage.

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