Fernsehen

Talkshow-«Grandseigneur»: Meyer-Burckhardt wird 70

Hubertus Meyer-Burckhardt hat einen runden Geburtstag. Ohne zwei Charaktereigenschaften hätte er sein Leben nicht bewältigen können, sagt der Moderator.

Der Moderator hat 70. Geburtstag. (Archivbild) Foto: Georg Wendt/dpa
Der Moderator hat 70. Geburtstag. (Archivbild)

Hamburg (dpa) - Mit einer Dokumentation würdigt der NDR den 70. Geburtstag von Hubertus Meyer-Burckhardt. Der langjährige Gastgeber der «NDR Talk Show» (Eigenschreibweise) hat an diesem Freitag seinen runden Geburtstag. 

«Hubertus Meyer-Burckhardt ist der Grandseigneur der NDR-Unterhaltung», lobte NDR-Programmdirektor Frank Beckmann in einer Mitteilung. Seine Neugier sei echt, sein Humor entwaffnend, sagte er weiter. 

Meyer-Burckhardt wurde in Kassel geboren und blickt nach NDR-Angaben auf eine Karriere mit verschiedenen Stationen zurück – unter anderem als Regieassistent am Hamburger Thalia Theater, Kreativdirektor bei einer Werbeagentur, Vorstand bei Axel Springer und ProSiebenSat1, Autor und Filmproduzent. 

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Meyer-Burckhardt: Charaktereigenschaften müssen neu erarbeitet werden

«Ich habe einfach den Willen, meine Lebenszeit so zu bauen und zu gestalten, dass ich möglichst lächelnd durchgehe», sagt Meyer-Burckhardt laut NDR-Mitteilung. Das gelte gerade, wenn es «vom Schicksal reinregnet». 

Er hat nach eigenen Angaben zwei Charaktereigenschaften, ohne die er sein Leben nicht hätte bewältigen können. «Die eine Charaktereigenschaft ist Mut und die andere ist Humor. Und beides sind ja Charaktereigenschaften, die man sich immer wieder neu erarbeiten muss.» 

Einblicke hinter Kulissen der Talkshow

Seit vielen Jahren moderiert er zusammen mit Barbara Schöneberger die beliebte Talkshow. In der 60-minütigen Dokumentation «Hubertus Meyer-Burckhardt - Ein Porträt: Glücklichsein ist eine Entscheidung» wird der Moderator unter anderem auf Mallorca begleitet, wo er mit seiner Ehefrau, der Journalistin und Buchautorin, Dorothee Röhrig, die mediterrane Lebensart genieße. 

Das Porträt zeigt einige Eigenschaften von Meyer-Burckhardt: Er ist demnach am liebsten unterwegs, braucht aber auch das Alleinsein, pflegt wenige enge Freundschaften und geht zum Abschalten einfach mal in den Wald. Zudem erhalten Zuschauer Einblicke hinter die Kulissen der «NDR Talk Show» und einer Lesereise von Meyer-Burckhardt durch Norddeutschland. 

Die Dokumentation ist in der Nacht von Freitag auf Samstag um 00.00 Uhr im NDR zu sehen und in der Mediathek abrufbar.

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