Stuttgart (dpa/lsw) - Im Tarifkonflikt beim landeseigene Verkehrsunternehmen SWEG gibt es eine erste Teillösung für den Bereich Schiene. Der Arbeitgeberverband Deutscher Eisenbahnen (AGVDE) einigte sich mit der Gewerkschaft Verdi auf einen neuen Eisenbahntarifvertrag, wie die SWEG mitteilte. Der Vertrag gilt bundesweit für 35 Unternehmen, darunter in Baden-Württemberg gleichfalls für die AVG. Der neue Tarifvertrag sehe eine Einmalzahlung von 400 Euro im Dezember 2026 sowie eine Entgeltsteigerung um 3,3 Prozent ab Januar 2027 bei einer Laufzeit von 16 Monaten bis Ende 2027 vor. Die SWEG begrüßte den Tarifabschluss.

Ein Verdi-Sprecher sagte in Stuttgart, es sei gut, dass es eine Lösung beim Gehalt gebe. Aber der eigentliche Konflikt im Bereich der Busbetriebe sei bisher nicht gelöst. Er verwies auf ein geplantes Gespräch am 26. November mit der SWEG über einen Tarifsozialplan für Fahrerinnen und Fahrer, die bei Neuausschreibungen von Kündigungen betroffen wären. Für den Tarifsozialplan hatte Verdi mehrfach zu Warnstreiks aufgerufen.

Der Vorsitzende der SWEG-Konzerngeschäftsführung, Tobias Harms, hatte vor geraumer Zeit erklärt, die Sondierung solle die Frage klären, ob es überhaupt eine Basis gebe, auf der Verhandlungen aufgenommen werden könnten. Bis zur Klärung dieser Frage sei Verdi bereit, die Arbeitskampfmaßnahmen auszusetzen. «Es wird sich zeigen, ob die Sondierung zu einer Tarifverhandlung führt. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass Konflikte am Verhandlungstisch gelöst werden und nicht auf der Straße.»

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SWEG ist ein Landesunternehmen

Bereits mehrmals waren die Busbetriebe in den vergangenen Wochen für ein, zwei oder drei Tage am Stück bestreikt worden. Ein weiterer Grund für die Arbeitsniederlegungen waren nach Angaben der Gewerkschaft die parallel laufenden bundesweiten Tarifrunden im Bereich Geld und beim Manteltarifvertrag.