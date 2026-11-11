Verdi sagt Nahverkehrsstreiks in Baden-Württemberg ab

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Gewerkschaft Verdi hat die Warnstreiks für Donnerstag und Freitag in mehreren Regionen Baden-Württembergs im Nahverkehr abgesagt. Das landeseigene Verkehrsunternehmen SWEG habe seine grundsätzliche Bereitschaft mitgeteilt, am 26. November über einen Tarifsozialplan für Fahrerinnen und Fahrer zu sprechen, die bei Neuausschreibungen von Kündigungen betroffen wären, teilte Verdi in Stuttgart mit.

Die Gewerkschaft wollte ursprünglich bei Busbetrieben und im Schienenverkehr die Arbeit erneut befristet niederlegen. Verdi-Verhandlungsführerin Friederike DeCoite sagte, nach Monaten der Blockade jeglicher Gespräche und insgesamt fünf mehrtägigen Warnstreiks sei das Gesprächsangebot ein gutes Signal an Beschäftigte und Fahrgäste. «Wir erwarten, dass das Unternehmen bei den Gesprächen am 26. November einen ernsthaften Einigungswillen für eine Absicherung der Fahrerinnen und Fahrer bei Neuausschreibungen mitbringt.» Wenn nicht, sollte allen Verantwortlichen im Unternehmen klar sein, dass die Fahrerinnen und Fahrer bereit seien zu kämpfen, bis ein Tarifsozialplan auf dem Tisch liege.

Der Vorsitzende der SVG-Konzerngeschäftsführung, Tobias Harms, sagte, die Sondierung solle die Frage klären, ob es überhaupt eine Basis gebe, auf der Verhandlungen aufgenommen werden könnten. Bis zur Klärung dieser Frage sei Verdi bereit, die Arbeitskampfmaßnahmen auszusetzen. «Es wird sich zeigen, ob die Sondierung zu einer Tarifverhandlung führt. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass Konflikte am Verhandlungstisch gelöst werden und nicht auf der Straße.»

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SWEG ist ein Landesunternehmen

Bereits mehrmals waren die Busbetriebe in den vergangenen Wochen für ein, zwei oder drei Tage am Stück bestreikt worden. Ein weiterer Grund für die Arbeitsniederlegungen sind nach Angaben der Gewerkschaft die parallel laufenden bundesweiten Tarifrunden im Bereich Geld und beim Manteltarifvertrag gewesen.