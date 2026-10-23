Tarifkonflikt

Verdi bestreikt erneut Busbetriebe der SWEG

Bei der SWEG stocken die Tarifgespräche. Verdi ruft zum inzwischen vierten Warnstreik auf. Worum es im Konflikt mit dem Arbeitgeber außerdem geht.

Wegen stockender Tarifverhandlungen ruft Verdi zum Warnstreik auf. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Wegen stockender Tarifverhandlungen ruft Verdi zum Warnstreik auf. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Zum Ende der Woche müssen Pendler und Schüler in mehreren Ortschaften mit massiven Behinderungen auf ihrem Weg zum Arbeitsplatz oder zur Schule rechnen. Die Gewerkschaft Verdi rief erneut zum Warnstreik bei einigen Busbetrieben der SWEG (Südwestdeutschen Landesverkehrs GmbH) auf. Betroffen sind die Standorte in Lahr und Offenburg sowie in Schutterwald, Kehl, Weil am Rhein, Müllheim, Dörzbach, Lauda und Gammertingen.

Anders als beim vorigen Warnstreik gebe es dieses Mal keine Auswirkungen auf den Schienenverkehr, hatte SWEG-Sprecher Christoph Meichsner vorab erklärt. Auch folgende Busstandorte seien nicht betroffen: Endingen am Kaiserstuhl, Emmendingen, Wiesloch und Sinsheim. Bei den bestreikten Linien sei mit einem weitgehenden Ausfall des Fahrdiensts der SWEG zu rechnen. «Wir bitten deswegen die Fahrgäste, auf andere Verkehrsunternehmen oder Verkehrsmittel auszuweichen oder den Fahrtwunsch zu verschieben, wenn möglich», sagte Meichsner.

Tarifgespräche stocken

Verdi nannte als Grund für den inzwischen vierten Warnstreik die «Weigerung des Arbeitgebers über einen Schutz bei betriebsbedingten Kündigungen wegen Neuausschreibungen zu verhandeln». Zudem stockten die Tarifverhandlungen. Bundesweit werde über höhere Entgelte im Eisenbahntarifvertrag verhandelt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Verdi-Verhandlungsführerin Friederike DeCoite, sagte: «Wenn die SWEG ernsthaft glaubt, sie könne den Streikwillen der Beschäftigten durch Aussitzen und Ignorieren brechen, täuscht sie sich. Es geht um die Arbeitsplätze der Fahrerinnen und Fahrer, es geht um ihre berufliche Zukunft.»

Die SWEG ist ein landeseigenes Verkehrsunternehmen mit Sitz in Lahr im Schwarzwald, das 1971 aus dem Zusammenschluss mehrerer südwestdeutscher Nebenbahn- und Busgesellschaften hervorging. Heute betreibt die mehrheitlich im Eigentum des Landes Baden-Württemberg stehende SWEG sowohl Schienen- als auch Busverkehr.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Busse bleiben stehen - Verdi plant nächsten Warnstreik
Tarifkonflikt

Busse bleiben stehen - Verdi plant nächsten Warnstreik

An vielen Orten Baden-Württembergs fallen voraussichtlich die Busfahrten aus. Fahrgäste sollten besser umplanen.

20.10.2026

Drei Tage Warnstreiks bei SWEG: Busse und Züge betroffen
Tarifkonflikt

Drei Tage Warnstreiks bei SWEG: Busse und Züge betroffen

Verdi fordert Schutz vor Kündigungen und erhöht den Druck: Von Mittwoch bis Freitag sollen SWEG-Busse in zahlreichen Städten nicht fahren. Auch der Zugverkehr ist betroffen.

29.09.2026

Weitere Warnstreiks bei SWEG - drei Tage lang
Tarifkonflikt

Weitere Warnstreiks bei SWEG - drei Tage lang

Verdi fordert Schutz vor Kündigungen und erhöht den Druck: Ab Mittwoch bis Freitag sollen SWEG-Busse in zahlreichen Städten nicht fahren.

26.09.2026

Verdi-Warnstreik im SWEG-Busverkehr wird ausgeweitet
Tarifkonflikt

Verdi-Warnstreik im SWEG-Busverkehr wird ausgeweitet

Vom Verdi-Warnstreik bei den Bussen der SWEG sind mehrere Orte im Südwesten betroffen gewesen. Nun soll dort auch Anfang kommender Woche kaum ein Bus fahren. Wo kommt es zu Ausfällen?

09.09.2026

Viele Busse bleiben im Depot - Verdi kündigt Warnstreik an
Tarifkonflikt

Viele Busse bleiben im Depot - Verdi kündigt Warnstreik an

Viele Pendler im Badischen sollten lieber umplanen: An mehr als einem Dutzend Standorten fallen die Busse aus. Was Verdi jetzt fordert und was das Unternehmen dazu sagt.

08.09.2026