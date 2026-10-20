Tarifkonflikt

Busse bleiben stehen - Verdi plant nächsten Warnstreik

An vielen Orten Baden-Württembergs fallen voraussichtlich die Busfahrten aus. Fahrgäste sollten besser umplanen.

Wegen stockender Tarifverhandlungen ruft Verdi zum Warnstreik in mehreren SWEG-Busbetrieben auf. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Wegen stockender Tarifverhandlungen ruft Verdi zum Warnstreik in mehreren SWEG-Busbetrieben auf. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Pendler und andere Busfahrende an mehreren Orten Baden-Württembergs werden sich am Freitag gedulden oder ihre Fahrten verschieben müssen. Denn in einigen Busbetrieben der SWEG (Südwestdeutschen Landesverkehrs GmbH) soll es an dem Tag einen Warnstreik geben. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten nach eigenen Angaben aufgerufen. 

Mehr als ein halbes Dutzend Standorte 

Probleme dürfte es laut Verdi und SWEG an den Standorten in Lahr und Offenburg geben sowie in Schutterwald, Kehl, Weil am Rhein, Müllheim, Dörzbach, Lauda und Gammertingen. 

Anders als beim vorigen Warnstreik gebe es dieses Mal keine Auswirkungen auf den Schienenverkehr, sagte SWEG-Sprecher Christoph Meichsner. Auch folgende Busstandorte seien nicht betroffen: Endingen am Kaiserstuhl, Emmendingen, Wiesloch und Sinsheim. 

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Bei den bestreikten Linien sei mit einem weitgehenden Ausfall des Fahrdiensts der SWEG zu rechnen. «Wir bitten deswegen die Fahrgäste, auf andere Verkehrsunternehmen oder Verkehrsmittel auszuweichen oder den Fahrtwunsch zu verschieben, wenn möglich», sagte Meichsner.

Tarifgespräche stocken

Als Grund für den inzwischen vierten Warnstreik nannte Verdi die «Weigerung des Arbeitgebers über einen Schutz bei betriebsbedingten Kündigungen wegen Neuausschreibungen zu verhandeln». Zudem stockten die Tarifverhandlungen. Bundesweit werde über höhere Entgelte im Eisenbahntarifvertrag verhandelt.

Die SWEG ist das landeseigene Eisenbahnverkehrsunternehmen Baden-Württembergs mit Sitz in Lahr im Schwarzwald. Das Unternehmen ging 1971 aus dem Zusammenschluss mehrerer südwestdeutscher Nebenbahn- und Busgesellschaften hervor. Heute betreibt die mehrheitlich im Eigentum des Landes Baden-Württemberg stehende SWEG sowohl Schienen- als auch Busverkehr.

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