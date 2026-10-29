Tarifkonflikt

SWEG-Busse: Verdi plant erneuten Warnstreik

Fünfter Ausstand in der Tarifrunde: Verdi plant kommende Woche erneut Warnstreiks bei SWEG-Bussen. In mehreren Orten sollen Fahrten ausfallen – warum die Gewerkschaft den Druck erhöht.

Bei Busbetrieben der SWEG kommt es erneut zu Warnstreiks. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Bei Busbetrieben der SWEG kommt es erneut zu Warnstreiks. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Gewerkschaft Verdi ruft kommende Woche erneut zum Warnstreik bei einigen Busbetrieben der SWEG (Südwestdeutschen Landesverkehrs GmbH) auf. Arbeitsniederlegungen seien von Montag bis Mittwoch in Wiesloch und Sinsheim geplant sowie Montag und Dienstag in Dörzbach und Lauda, teilte ein Sprecher in Stuttgart mit. Es ist bereits der fünfte Ausstand in der laufenden Tarifrunde. 

Der Verdi-Landesfachbereichsleiter für den Verkehr, Jan Bleckert sagte, die Blockade jeglicher Verhandlungen durch die SWEG suche ihresgleichen. «Der Arbeitgeber sollte langsam begreifen, dass die Fahrerinnen und Fahrer bereit sind zu kämpfen, bis es ein Entgegenkommen gibt. Die Verantwortung für die Belastung der Fahrgäste trägt allein die Landestochter SWEG.»

Verdi nannte als Grund für den erneuten Warnstreik bei den Busfahrern die «Weigerung des Arbeitgebers über einen Schutz bei betriebsbedingten Kündigungen wegen Neuausschreibungen zu verhandeln». Zudem stockten die Tarifverhandlungen. Bundesweit werde über höhere Entgelte im Eisenbahntarifvertrag verhandelt.

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Die SWEG ist ein landeseigenes Verkehrsunternehmen mit Sitz in Lahr im Schwarzwald, das 1971 aus dem Zusammenschluss mehrerer südwestdeutscher Nebenbahn- und Busgesellschaften hervorging. Heute betreibt die mehrheitlich im Eigentum des Landes Baden-Württemberg stehende SWEG sowohl Schienen- als auch Busverkehr.

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