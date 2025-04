Tatort Schule: Fische in Aquarien getötet, Geld gestohlen

Wiesbaden-Klarenthal (dpa/lhe) - Noch unbekannte Täter haben an Ostern in einer Wiesbadener Schule Fische in Aquarien getötet, randaliert und Geld gestohlen. Sie durchwühlten zudem in verschiedenen Gebäudetrakten mehrere Räume, Schubladen und Schreibtische und hinterließen zerbrochene Weinflaschen, wie die Polizei mitteilte.