Frankfurt am Main (dpa) - Der Ausfall der Lautsprecheranlage hat für Eintracht Frankfurts Vorstandsvorsitzenden Axel Hellmann die Notwendigkeit eines Stadionneubaus unterstrichen. «Wer irgendwie noch die Frage hat, ob das nicht der falsche Zeitpunkt dafür ist, der hat einen Vorgeschmack davon bekommen, was es heißt, wenn ein Stadion in das dritte Jahrzehnt geht», sagte Hellmann nach dem 1:0-Erfolg in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim.

Schon vor dem Spiel wies Frankfurts Stadionsprecher darauf hin, dass eine technische Störung vorliege. Über weite Strecken waren weder Musik noch Ansagen angesichts des Gemurmels der fast 60.000 Zuschauer zu hören. «Solche Themen haben wir von Woche zu Woche. Manche sind offensichtlich, wie zum Beispiel heute, wenn die Soundanlage nicht geht», sagte Hellmann. «Die Infrastruktur in diesem Stadion erlaubt nicht, dass man das mal so nebenbei repariert.»

Es gehe seiner Ansicht nach um grundlegende Themen. «Da fällt da mal das Licht aus, da ist hier mal kein Strom. Dann haben wir mal ein bauliches Thema», so Hellmann weiter. «Heute war für jedermann sichtbar, in welcher Situation wir uns befinden. Es gibt Themen, die Anpassungen erfordern. Das wird in den nächsten Jahren zunehmen.»

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2038 soll das neue Stadion stehen

Der Deutsche Bank Park wurde 1925 als Waldstadion eröffnet und seither mehrfach modernisiert. Zwischen 2002 und 2005 wurde die Arena neu gebaut - ohne Leichtathletikanlage. Hellmanns Plan sieht vor, dass das neue Stadion spätestens 2038 stehen soll.