Gesellschaft

Technikhilfe für Ältere gewinnt Sozialpreis

Bei Fragen rund um digitale Technik können sich Menschen ab 60 beim Wiesbadener Projekt «Die gute Stunde» kostenfrei Hilfe holen. Warum diese und andere Initiativen nun ausgezeichnet werden.

Digitale Teilhabe kann nach Überzeugung der Liga auch vor Einsamkeit schützen. (Symbolbild) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Digitale Teilhabe kann nach Überzeugung der Liga auch vor Einsamkeit schützen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Beratungsprojekt «Die gute Stunde» für ältere Menschen mit technischen Fragen gewinnt den hessischen Sozialpreis 2026. Die Initiative der Entwicklungsgesellschaft humaQ aus Wiesbaden biete kostenfreie Online-Veranstaltungen und telefonische Technikhilfe für Menschen ab 60 Jahren an und schaffe damit Begegnungsräume gegen Einsamkeit, teilte die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen mit. Der erste Platz ist mit 12.000 Euro verbunden, die Auszeichnungen wurden bei einer Feier im Murnau-Filmtheater in Wiesbaden verliehen.

Der Preis steht unter dem Motto «Aus Daten werden Taten! Digitale Solidarität: Durch neue Technologien Verbindungen schaffen» und wird von der Liga gemeinsam mit dem hessischen Sozialministerium ausgelobt. «Nicht erst seit der Corona-Pandemie wissen wir: Digitale Technologien können Menschen miteinander verbinden, Zugänge erleichtern, Hilfe leisten im Alltag oder im Berufsleben», teilte die Liga mit. Lotto Hessen stiftete das Preisgeld von insgesamt 30.000 Euro. 

Auch preiswürdig: Kostenloser Zugang zum PC für Jugendliche

Über den zweiten Platz und 8.000 Euro kann sich der «Innovationsraum – Digitale Teilhabe für alle» des Frankfurter Vereins «Bildungsgabe» freuen. Der offene Technik- und Begegnungsort biete insbesondere jungen, sozial benachteiligten Menschen kostenfreien Zugang zu PC-Arbeitsplätzen, KI-Software sowie Podcast- und Audiotechnik, hieß es. Jugendliche leiteten ehrenamtlich Workshops und begleiteten jüngere Kinder.

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Jeweils einen dritten Platz und 4.000 Euro erhalten die «Onlineplattform für Migrantinnen und die Migrantengemeinschaft» des Vereins Elas aus Kassel sowie die «UND App – Digitale Resonanzräume für eine solidarische Gesellschaft» von «UND Marburg – Kirche die verbindet». Die Projekte bieten Informationen und Hilfen für Menschen im Alltag. 

Ein Anerkennungspreis in Höhe von 2.000 Euro geht an «Sozial + Digital = Teilhabe, Gesundheit und Zusammenhalt auf dem Land» von «Miteinander – Füreinander Oberes Fuldatal», wie die Liga mitteilte. Der Verein in Gersfeld verbindet Nachbarschaftshilfe mit digitalen Angeboten.

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