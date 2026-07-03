Technischer Defekt löste Großbrand in Recyclingfirma aus
Nach dem Feuer in einer Recyclingfirma in Reutlingen mit Millionenschaden steht nun die Ursache fest.
Reutlingen (dpa/lsw) - Ein technischer Defekt in einem Stromverteilerkasten hat den Großbrand in einer Recyclingfirma in Reutlingen ausgelöst. Das teilte die Polizei mit. Von Fremdeinwirkungen werde nicht ausgegangen. Bei dem Brand war am Samstag eine Werkshalle vollständig zerstört worden. Dabei entstand nach Angaben der Ermittler ein Schaden in Millionenhöhe.
Das Feuer hatte eine große schwarze Rauchwolke über dem Industriegebiet verursacht. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf ein angrenzendes Gebäude übergriffen. Zwei Feuerwehrleute mussten laut Polizei wegen des Rauches vom Rettungsdienst versorgt werden.