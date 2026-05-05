Brand

Technischer Defekt Ursache für Feuer in Forschungszentrum

Hohe Rauchwolken steigen im Februar aus einem Forschungszentrum in Darmstadt auf. Wochen später ist klar warum.

Das Feuer auf dem Gelände des GSI war am Morgen des 5. Februar ausgebrochen. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Das Feuer auf dem Gelände des GSI war am Morgen des 5. Februar ausgebrochen. (Archivbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Nach dem Brand auf dem Gelände des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung in Darmstadt haben die Ermittlungen einen wahrscheinlichen technischen Defekt als Ursache bestätigt. Zu diesem sei es in einem Schaltschrank gekommen, teilte das Helmholtzzentrum mit.

«Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen können nun die weiteren Aufräum- sowie Instandsetzungsarbeiten am Brandort und an den dortigen technischen Anlagen aufgenommen werden», heißt es in einer Mitteilung. In den angrenzenden, ebenfalls vom Brand betroffenen Bereichen habe es bereits kurz nach dem Ereignis Reinigungs- und Wiederherstellungsarbeiten gegeben. Die Herstellung der Infrastruktur habe höchste Priorität. Das Feuer auf dem Gelände des GSI war am Morgen des 5. Februar ausgebrochen.

Die Forscherinnen und Forscher im GSI beschäftigen sich mit der Entwicklung des Universums und dem Aufbau der Materie. Das Forschungszentrum ist für seine Beschleunigeranlage für Ionen bekannt. Auf dem Gelände entsteht seit einigen Jahren eine Anlage mit Teilchenbeschleunigern für ein internationales Forschungsprojekt, das mehrere Milliarden Euro Investitionen beinhaltet. Die neue Anlage war nicht direkt betroffen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
GSI nach Feuer: Reparaturen sollen Forschung rasch sichern
Forschungszentrum in Darmstadt

GSI nach Feuer: Reparaturen sollen Forschung rasch sichern

Nach dem Großbrand am Darmstädter Helmholtzzentrum werden Sofortmaßnahmen beschlossen. Wie der Forschungsbetrieb und das Großprojekt «Fair» schnell wieder anlaufen sollen.

18.02.2026

Brand am GSI: Ursachenermittlung startet wohl erst im März
Suche nach Ursache dauert

Brand am GSI: Ursachenermittlung startet wohl erst im März

Nach dem Feuer auf dem Gelände des Forschungszentrums in Darmstadt verzögern sich die Ermittlungen weiter. Warum der Brandort noch nicht betreten werden kann.

17.02.2026

Feuer am GSI: Ermittler können Brandort noch nicht begehen
Forschungszentrum in Darmstadt

Feuer am GSI: Ermittler können Brandort noch nicht begehen

Eine Woche nach dem Feuer auf dem Gelände des Forschungszentrums in Darmstadt sind die konkrete Ursache und die Höhe des Schadens weiter unklar. Ermittler können den Brandort bislang nicht betreten.

12.02.2026

Brand an Forschungszentrum - Schaden und Ursache offen
Feuer im GSI Darmstadt

Brand an Forschungszentrum - Schaden und Ursache offen

Nach dem Brand bei einem Forschungszentrum in Darmstadt ist unklar, wie hoch der Schaden ist. Ein Großprojekt zur Erforschung der Entstehung des Universums verzögert sich wohl.

07.02.2026

Thüringen

Flüchtlingsunterkunft: Technischer Defekt wohl Brand-Ursache

Das Feuer in einer Gemeinschaftsunterkunft in Apolda hat viele erschüttert - auch weil vermutlich ein Kind dabei gestorben ist. Nun deutet vieles auf ein Unglück hin.

06.06.2023