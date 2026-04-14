Im Streit um eine Zigarette

Teenager mit Benzin übergossen: 29-Jährige vor Gericht

Ein Streit um eine Zigarette eskaliert: Eine 29-Jährige steht vor Gericht, weil sie einen Teenager mit Benzin übergossen und ein Feuerzeug gezückt haben soll. Es geht auch um ihre Schuldfähigkeit.

Die 29-Jährige räumte die Tat vor Gericht ein. Foto: Andreas Kempf/dpa
Die 29-Jährige räumte die Tat vor Gericht ein.

Ulm (dpa/lsw) - Eine 29-Jährige steht vor dem Ulmer Landgericht, weil sie einen Teenager im Streit mit Benzin übergossen haben soll und mit einem Feuerzeug anzünden wollte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr versuchten Mord vor. Die Frau habe billigend den Tod oder zumindest erhebliche Schmerzen des Opfers in Kauf genommen, so die Anklagebehörde zu Prozessbeginn. Sie geht wegen einer psychischen Erkrankung von Schuldunfähigkeit aus. In dem Prozess geht es um die dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie. 

Die Frau bestätigte vor Gericht, dass es mit dem damals 16-Jährigen und einem gleichaltrigen Begleiter an einem Sommerabend in einer Göppinger Parkanlage zum Streit gekommen war. Der Grund: Sie habe keine Zigarette bekommen und deshalb erst etwas aus einer Flasche Benzin auf den Boden geleert und angezündet. Das Benzin habe sie dabeigehabt, um einen Baum anzuzünden, sagte die Frau. 

Schüler kann sich retten 

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Der betroffene Schüler beschrieb, wie er dann mit der restlichen Flüssigkeit überschüttet wurde. «Dann habe ich ein Feuerzeug gehört und bin ein paar Meter weg», sagte der mittlerweile 17-Jährige vor Gericht. Die Frau räumte ein, ihn aus Enttäuschung damit bedroht zu haben. 

Befragte Polizisten sagten aus, die 29-Jährige sei an dem späten Abend sehr aufgebracht und merklich alkoholisiert gewesen. Sie sei bereits bei früheren Gelegenheiten als verwirrt aufgefallen. Sie erklärte, dass sie im Zuge einer Geschlechtsanpassung in psychiatrischer Behandlung sei. Ein Urteil wird für Ende des Monats erwartet.

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