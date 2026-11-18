Teenagerin und Heranwachsender nach Trickbetrug in Haft
Betrüger bringen zwei Senioren im Kreis Esslingen um ihr Geld. Die Polizei schnappt zwei Verdächtige - und die sind noch sehr jung.
Heidenheim/Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Nach dem Betrug eines Seniorenpaars in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) sind eine Teenagerin und ein Heranwachsender in Untersuchungshaft gekommen. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass die 16-Jährige und der 19-Jährige Mitglieder einer überregional agierenden Betrügerbande sind.
Fahrzeug auf A7 unterwegs
Ein Mann hatte das Seniorenpaar am Donnerstag angerufen und sich als Staatsanwalt ausgegeben. Er behauptete, der Sohn des Paares habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und das Paar müsse eine hohe Kaution bezahlen. Das Paar gab darauf eine größere Bargeldsumme einer sogenannten Abholerin, die später klingelte und nach der Übergabe in ein Fahrzeug stieg.
Im Nachgang erstatteten die Senioren Anzeige. Polizeibeamte erkannten noch am selben Tag im Zuge der Ermittlungen das Fahrzeug auf der Autobahn 7 bei Heidenheim und nahmen die mutmaßliche Abholerin und den Fahrer vorläufig fest. Die Beamten fanden bei den beiden auch das zuvor mutmaßlich betrügerisch erlangte Geld. Die Polizei ermittelt wegen weiterer Taten und Komplizen.