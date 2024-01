Teilzeitquote von Lehrern in Hessen steigt leicht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Teilzeitquote von Lehrerinnen und Lehrern in Hessen ist im vergangenen Schuljahr leicht gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, arbeiteten im Schuljahr 2022/23 43,3 Prozent der Lehrer im Land (zuvor 42 Prozent) in Teilzeit. Bundesweit lag die Teilzeitquote bei 42,3 Prozent und damit auf dem höchsten Stand der vergangenen zehn Jahre.