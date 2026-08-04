Für angebliches Medikament

Telefonbetrug: Paar verliert 100.000 Euro an falschen Arzt

Ein angeblicher Arzt ruft an, schildert eine Notlage – und ein Ehepaar verliert Wertgegenstände im sechsstelligen Bereich. Wie lief der perfide Plan der Betrüger ab?

Das Ehepaar verlor durch die Telefonbetrugsmasche Gegenstände im Wert von 100.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa
Das Ehepaar verlor durch die Telefonbetrugsmasche Gegenstände im Wert von 100.000 Euro. (Symbolbild)

Kehl (dpa/lsw) - Ein Ehepaar aus Kehl (Ortenaukreis) hat bei einem Telefonbetrug Gegenstände im Wert von rund 100.000 Euro verloren. Ein vermeintlicher Arzt hatte dem Paar laut Polizei zuvor am Telefon vorgegaukelt, dass eine Angehörige schwer erkrankt sei. 

Um die Krankheit zu behandeln, brauche es ein teures Medikament, das im Voraus bezahlt werden müsse, so der falsche Arzt. Da sich das Ehepaar mutmaßlich in einer Schockstarre befand, hätten die beiden am Montag schließlich Wertgegenstände an einen unbekannten Abholer übergeben. Den Betrug bemerkten die Eheleute erst, als es schon zu spät war.

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