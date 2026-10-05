Test-Tore und Fan-Liebe: Kommt Undav nun in Schwung?

Stuttgart (dpa/lsw) - Neun Partien in 29 Tagen. Für den VfB Stuttgart geht es nach der Länderspiel-Pause nun Schlag auf Schlag. Bundesliga, Champions League, Pokal. Die Schwaben im Dauerstress. Da braucht es frische Beine. Und im Idealfall einen Torjäger in Topform. Von der war Deniz Undav in der ersten Phase der Saison noch weit entfernt. Kommt der Kapitän jetzt ins Rollen? Trainer Sebastian Hoeneß wirkt vor der Liga-Partie bei Aufsteiger SC Paderborn am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit Blick auf seinen Stürmerstar guter Dinge.

«Sehr erfreulich» fand es Hoeneß, dass der in Pflichtspielen bislang noch torlose Undav beim 5:0 im Test gegen Fußball-Zweitligist Greuther Fürth zuletzt sogar doppelt traf. «Das wird ihm guttun.» Natürlich werde man jetzt nicht gleich zu euphorisch. Aber, so Hoeneß: «Ich erhoffe mir schon, dass es einen kleinen Löser gibt, was das Torschießen angeht.» Der Angreifer habe sich auf jeden Fall «noch agiler und beweglicher» gezeigt als beim 3:0 im Test zuvor gegen den 1. FC Heidenheim. Auch die Fitnesskurve zeigt offenbar nach oben.

Großer Schritt auf kleiner Bühne?

Undav ist längst das prägende Gesicht dieser Stuttgarter Mannschaft. Eine «ganz zentrale, wichtige Identifikationsfigur», wie Hoeneß es formulierte. Und immer im Fokus. Sein Verhältnis zu Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann, seine Joker-Rolle bei der verkorksten WM im Sommer, seine Torlos-Serie in den ersten Partien der neuen Saison, seine Nicht-Nominierung für die ersten Länderspiele unter Jürgen Klopp - es gab in den vergangenen Monaten kein Thema um den Stürmer, das nicht breit in der Öffentlichkeit diskutiert wurde.

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Foto: Uwe Anspach/dpa Der Trainer und sein Kapitän: Sebastian Hoeneß (l.) mit Deniz Undav. (Archivbild)

Vielleicht war's in Summe irgendwann auch einfach zu viel für Undav. Und vielleicht hat es dem 30-Jährigen gar nicht geschadet, dass Klopp ihn aus dem DFB-Team zumindest diesmal draußen ließ. Während die Nationalelf in der mächtigen Arena von München vergangenen Donnerstag auf großer Bühne gegen Serbien spielte, sammelte Undav im beschaulichen Stadion der SG Sonnenhof Großaspach abseits des Rampenlichts neues Selbstvertrauen.

«Es bestehen bei Deniz hoffentlich keine Zweifel, dass er auch künftig wieder Tore schießen wird», sagte VfB-Sportdirektor Christian Gentner nach dem Doppelpack des Offensivmannes gegen Fürth. «Leute, keine Sorge, ich weiß noch, wo das Tor steht», schrieb der Spieler selbst mit einem Augenzwinkern bei Instagram. Auf 57 Treffer und 34 Vorlagen kommt Undav in seinen bisherigen 123 Pflichtspielen für die Stuttgarter. Deren Aufschwung war in den vergangenen Jahren eng mit seinem Namen verbunden.

Beim Wasen-Besuch von den Fans gefeiert

Was sich auch beim Wasen-Auftritt des VfB in dieser Länderspiel-Pause wieder zeigte. Beim Besuch des Cannstatter Volksfests wurde Undav von den Fans im Bierzelt mit Sprechchören gefeiert. «Das ist ja nicht erst seit gestern so», kommentierte Hoeneß den ganzen Rummel um seinen Kapitän. «Ich glaube, er genießt es zu Teilen. In manchen Phasen des Lebens ist es auch nicht ganz so einfach, so im Mittelpunkt zu stehen.» Doch Undav kenne das ja inzwischen.