Immer wieder Undav: VfB-Trainer Hoeneß hofft auf Reaktion

Stuttgart (dpa/lsw) - Täglich grüßt in Stuttgart nicht das Murmeltier, sondern Deniz Undav. Zumindest VfB-Trainer Sebastian Hoeneß geht das so. Häufiger als ihm lieb ist, muss der 44-Jährige auf Fragen zu seinem Topstar antworten - diesmal, weil der VfB-Kapitän von Bundestrainer Jürgen Klopp nicht für die Nationalmannschaft nominiert worden ist. Besonders bitter für Undav: Stolze 44 Fußballprofis berief Klopp für die vier kommenden Länderspiele, aber den Stuttgarter Stürmer eben nicht. Was ist da los?

Klopp hatte ja nicht nur von einem Gespräch mit Undav berichtet, sondern auch davon, dass dieser Probleme habe - und «eben auch noch nicht richtig in die Saison reingefunden». Hoeneß sieht es im Prinzip ähnlich, und doch ein wenig anders. «Dass er seine Wehwehchen hat, das habe ich ja selber schon angesprochen», sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr/ Sky) leicht genervt.

Hoeneß über Undav: «Habe es nicht so kritisch gesehen»

Undav habe ein Thema mit seiner anfälligen Achillessehne, erklärte Hoeneß weiter. «Ansonsten wurde ja schon viel darüber gesprochen, wie er in die Saison gekommen ist. Ich, und da meine ich jetzt gar nicht die Beurteilung von Jürgen, sondern eher medial, habe es nicht so kritisch gesehen.»

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Tatsächlich fällt Undavs Bilanz gemischt aus. In der Liga wartet der VfB-Kapitän noch auf sein erstes Saisontor, gegen die TSG Hoffenheim (1:2) blieb er zuletzt nach seiner Einwechslung nach etwas über einer Stunde blass. In der Champions League lief es für ihn besser, gegen Viking Stavanger steuerte er zwei Vorlagen zum 3:1 bei.

Neben den nackten Zahlen war in den vergangenen Wochen immer wieder Undavs Fitnesszustand ein Thema. Die WM im Sommer hat den 30-Jährigen ein paar Körner gekostet, die im Speicher derzeit fehlen. Auch Hoeneß räumt ein, dass Undav längst nicht am Limit sei. «Da wurde ja sehr viel schon berichtet, aber dass er natürlich besser spielen kann, das wird er sicherlich selber auch wissen. Das weiß ich auch, aber das ist für mich nur eine Frage der Zeit.»

VfB-Trainer hofft auf Reaktion

Hoeneß hofft darauf, dass die Debatte bei Undav eine Reaktion hervorruft, am besten schon im Topspiel gegen den formstarken BVB: «Und dann wird es so sein, dass er da ganz schnell wieder in den Fokus rückt», meinte der Coach. Bei Klopp ist Undav längst nicht abgeschrieben, er habe sich nur für den Moment entschieden. Natürlich weiß auch der neue Bundestrainer um die starke DFB-Bilanz des Stürmers, der in 13 Länderspielen - davon nur zwei von Beginn an - auf neun Tore kommt.

Er habe natürlich «schon auch den ein oder anderen noch im Kreise gesehen», sagte Hoeneß über die aus seiner Sicht fehlenden Stuttgarter Kandidaten in der DFB-Auswahl. Neben Undav verzichtete Klopp auch auf Jamie Leweling und Angelo Stiller, was Hoeneß («wir sehen sie grundsätzlich auch dort») missfällt.