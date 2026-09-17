Hoeneß nimmt Undav in Schutz und sieht «Wehwehchen»

Stuttgart (dpa) - VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hat Stürmer Deniz Undav nach dessen Nichtnominierung für die Nationalmannschaft gegen Kritik verteidigt. «Dass er seine Wehwehchen hat, das habe ich ja selber schon angesprochen», sagte der Coach des schwäbischen Fußball-Bundesligisten auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr/ Sky).

Undav habe ein Thema mit seiner anfälligen Achillessehne, sagte Hoeneß weiter. «Ansonsten wurde ja schon viel darüber gesprochen, wie er in die Saison gekommen ist. Ich, und da meine ich jetzt gar nicht die Beurteilung von Jürgen, sondern eher medial, habe es nicht so kritisch gesehen.» Undavs Bilanz in der Nationalmannschaft ist beeindruckend. In 13 Länderspielen kommt er auf neun Tore.

Bundestrainer Jürgen Klopp hatte bei seiner Kadervorstellung gesagt, Undav habe seine Probleme und «eben auch noch nicht richtig in die Saison reingefunden». Auch Hoeneß räumte ein, dass Undav längst nicht am Limit sei. «Da wurde ja sehr viel schon berichtet, aber dass er natürlich besser spielen kann, das wird er sicherlich selber auch wissen. Das weiß ich auch, aber das ist für mich nur eine Frage der Zeit.»

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Hoeneß hofft auf Reaktion

In der Liga wartet der VfB-Kapitän noch auf sein erstes Saisontor, gegen die TSG Hoffenheim (1:2) blieb er zuletzt nach seiner Einwechslung nach etwas über einer Stunde blass. In der Champions League lief es für Undav besser, gegen Viking Stavanger steuerte er zwei Vorlagen zum 3:1 bei. Zusammen mit ihm als Trainer und der Mannschaft wolle Undav nun eine Reaktion zeigen, kündigte Hoeneß an: «Und dann wird es so sein, dass er da ganz schnell wieder in den Fokus rückt.»