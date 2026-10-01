Fußball

Gelungener VfB-Test: Undav knipst, Seimen ist zurück

Die Stuttgarter gewinnen ein Testspiel gegen Fürth deutlich. Deniz Undav trifft gegen seinen DFB-Frust. Die große Zukunftshoffnung steht nach langer Zwangspause wieder zwischen den Pfosten.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß stärkt Deniz Undav immer wieder den Rücken. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
VfB-Trainer Sebastian Hoeneß stärkt Deniz Undav immer wieder den Rücken. (Archivbild)

Aspach (dpa/lsw) - Dennis Seimen hat sein Comeback im Tor des VfB Stuttgart gefeiert - und Stürmerstar Deniz Undav mal wieder getroffen. Der schwäbische Fußball-Bundesligist setzte sich im Testspiel gegen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth klar mit 5:0 (3:0) durch. Kapitän Undav (15./37. Minute) schnürte in Aspach einen Doppelpack. Zudem trafen Mittelfeldspieler Grischa Prömel (17.), der eingewechselte Tim van der Leij (77.) und Jamie Leweling (86.).

Für Seimen war es der erste Einsatz seit rund zweieinhalb Monaten. Der 20-Jährige hatte Mitte Juli eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten und war seitdem von Ersatztorhüter Fabian Bredlow vertreten worden.

Zurück im Tor des VfB: Eigengewächs Dennis Seimen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Zurück im Tor des VfB: Eigengewächs Dennis Seimen. (Archivbild)

Eigengewächs Seimen gilt als große Zukunftshoffnung des VfB. Vergangene Saison hatten ihn die Stuttgarter an den SC Paderborn verliehen. Im Sommer beförderten sie ihn zur neuen Nummer eins. Auf sein Pflichtspiel-Debüt für die VfB-Profis musste Seimen, der gegen Fürth nach gut 70 Minuten ausgewechselt wurde, wegen seiner Verletzung bislang aber noch warten.

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Undavs Tore gegen den DFB-Frust

Undav, der in dieser Saison noch ohne Pflichtspiel-Tor ist, traf zunächst mit einem platzierten Flachschuss zur Führung. Später nutzte er dann einen schweren Patzer von Fürths Torhüter Silas Prüfrock. Die beiden Tore dürften ihm guttun. Der 30 Jahre alte Nationalstürmer war vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp nicht für die derzeitigen Länderspiele nominiert worden. 

In der Bundesliga geht es für die Stuttgarter am 10. Oktober in Paderborn weiter. Zweitligist Fürth tritt einen Tag später bei Hertha BSC in Berlin an.

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