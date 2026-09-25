VfB Stuttgart gewinnt Test gegen Heidenheim
Der Fußball-Bundesligist setzt sich deutlich gegen den Absteiger durch. Zwei Profis sorgen für die Glanzpunkte.
Weinstadt (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat ein Testspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim locker mit 3:0 (1:0) gewonnen. Atakan Karazor in der 42. Minute, Lorenz Assignon (72.) mit einem spektakulären Fallrückzieher und Jeff Chabot (86.) trafen beim schwäbischen Duell in Weinstadt für das Team von Trainer Sebastian Hoeneß.
Toptalent Seimen noch nicht zurück im VfB-Tor
Nicht dabei war Torwart Dennis Seimen, der nach langer Zwangspause weiter auf sein Comeback warten muss. Der 20-Jährige, vor der Saison zur Nummer eins befördert, hatte im Juli eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten und fehlt seither.
Wie schon in den bisherigen Saison-Pflichtspielen stand zunächst Fabian Bredlow zwischen den Pfosten. Nach der Pause rückte Marius Funk ins VfB-Tor. Viel zu tun hatten beide nicht, denn die Stuttgarter dominierten die Partie weitgehend. Nationalspieler Jamie Leweling, der von Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp nicht für die Länderspiele der DFB-Auswahl berücksichtigt worden war, tat sich als Vorbereiter aller drei Treffer besonders hervor.
Der VfB hat einen enttäuschenden Saisonstart hinter sich, verlor drei der ersten vier Bundesligaspiele. Am 10. Oktober sind die Schwaben beim SC Paderborn zu Gast. Am kommenden Donnerstag bestreiten sie aber erst mal noch ein weiteres Testspiel gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth.