Fußball

VfB Stuttgart gewinnt Test gegen Heidenheim

Der Fußball-Bundesligist setzt sich deutlich gegen den Absteiger durch. Zwei Profis sorgen für die Glanzpunkte.

Erzielte ein sehenswertes Tor beim Testspielsieg des VfB Stuttgart gegen Heidenheim: Lorenz Assignon. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Erzielte ein sehenswertes Tor beim Testspielsieg des VfB Stuttgart gegen Heidenheim: Lorenz Assignon. (Archivbild)

Weinstadt (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat ein Testspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim locker mit 3:0 (1:0) gewonnen. Atakan Karazor in der 42. Minute, Lorenz Assignon (72.) mit einem spektakulären Fallrückzieher und Jeff Chabot (86.) trafen beim schwäbischen Duell in Weinstadt für das Team von Trainer Sebastian Hoeneß.

Toptalent Seimen noch nicht zurück im VfB-Tor

Nicht dabei war Torwart Dennis Seimen, der nach langer Zwangspause weiter auf sein Comeback warten muss. Der 20-Jährige, vor der Saison zur Nummer eins befördert, hatte im Juli eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten und fehlt seither. 

Wie schon in den bisherigen Saison-Pflichtspielen stand zunächst Fabian Bredlow zwischen den Pfosten. Nach der Pause rückte Marius Funk ins VfB-Tor. Viel zu tun hatten beide nicht, denn die Stuttgarter dominierten die Partie weitgehend. Nationalspieler Jamie Leweling, der von Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp nicht für die Länderspiele der DFB-Auswahl berücksichtigt worden war, tat sich als Vorbereiter aller drei Treffer besonders hervor.    

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Der VfB hat einen enttäuschenden Saisonstart hinter sich, verlor drei der ersten vier Bundesligaspiele. Am 10. Oktober sind die Schwaben beim SC Paderborn zu Gast. Am kommenden Donnerstag bestreiten sie aber erst mal noch ein weiteres Testspiel gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Stuttgart mit Unentschieden im Testspiel gegen FC Paris
Fußball-Bundesliga

Stuttgart mit Unentschieden im Testspiel gegen FC Paris

Der VfB Stuttgart verpasst einen Testspielsieg gegen einen französischen Erstligisten in letzter Minute. Am Montag geht es ins Trainingslager.

01.08.2026

Dritter Test, dritter Sieg: Stuttgart gewinnt in Offenbach
Testspiele

Dritter Test, dritter Sieg: Stuttgart gewinnt in Offenbach

Viereinhalb Wochen vor dem Saisonstart feiert der VfB Stuttgart einen klaren Testspielsieg. Ein Neuzugang kommt noch nicht zum Einsatz.

29.07.2026

Heidenheim gewinnt Test bei Drittligist Ingolstadt mit 3:2
Fußball-Bundesliga

Heidenheim gewinnt Test bei Drittligist Ingolstadt mit 3:2

Vier Tage vor seinem zweiten Trainingslager in Österreich setzt sich Bundesligist 1. FC Heidenheim in einem Testspiel beim Drittligisten FC Ingolstadt 04 mit 3:2 durch.

26.07.2025

VfB Stuttgart im Test gegen Eindhoven 4:4
Fußball-Bundesliga

VfB Stuttgart im Test gegen Eindhoven 4:4

In einem Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielt der VfB Stuttgart gegen den niederländischen Meister PSV Eindhoven unentschieden.

19.07.2025

Fußball

VfB Stuttgart gewinnt Testspiel gegen Heidenheim

24.03.2023