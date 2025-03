Theaterprojekt zeigt Wiesbadens griechische Seite

Wiesbaden (dpa/lhe) - Tavernen, typische Cafés und eine griechisch-orthodoxe Kirchengemeinde: Im Wiesbadener Stadtteil Biebrich gibt es an vielen Ecken griechisches Flair. Das Theaterprojekt «Hellas am Rhein?» des Staatstheaters Wiesbaden lädt Besucherinnen und Besucher nun ein, die große griechische Community zu erkunden. Premiere ist am Sonntag (16. März). Dabei geht es zunächst im Reisebus vom Staatstheater in der Innenstadt ans Rheinufer nach Biebrich.