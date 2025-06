Foto: Martin Schutt/dpa

Die Stiftung Point Alpha erinnert mit einem spannenden Theaterprojekt an die Zwangsräumung und Zerstörung von Häusern und Höfen in der DDR, die in der Nähe der Grenze zur Bundesrepublik lagen und deshalb als Sicherheitsrisiko galten. (Archivfoto)