Aus für SWR-Podcast

Thees und Engelke über Podcast-Aus: Kann nicht das Ende sein

Vom Radiotalk zum Kultpodcast – warum der Abschied für Thees, Engelke und ihre Hörer so schwerfällt und was jetzt noch möglich ist.

Viermal in der Woche haben sich die beiden langjährigen Freunde in dem Format kleine Geschichten aus dem Alltag erzählt.(Archivbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Viermal in der Woche haben sich die beiden langjährigen Freunde in dem Format kleine Geschichten aus dem Alltag erzählt.(Archivbild)

Stuttgart/Köln (dpa) - Nach fast 19 Jahren ist der SWR-Podcast «Wie war der Tag, Liebling?» mit Anke Engelke und Kristian Thees zu Ende gegangen - doch die beiden hoffen nach eigenen Angaben auf eine Fortsetzung in anderer Form. «Wir müssen wiederkommen. Das kann nicht das Ende sein», sagte Thees in der abschließenden Folge, bevor er sich ein vielleicht letztes Mal von Engelke verabschiedete. 

«Sind offen für alles»

Viermal in der Woche hatten sich die beiden langjährigen Freunde in dem Format kleine Geschichten aus dem Alltag erzählt. In ihrer - Stand jetzt - letzten Folge machten Engelke und Thees keinen Hehl daraus, wie schwer ihnen das Ende fällt. 

Ganz aufgeben wollen die beiden das Format aber offenbar nicht: «Wir hoffen, dass wir alle zusammen unsere kleine Community wieder zum Leben erwecken», sagte Thees zu den Hörern, die im Podcast als «Lieblinge» bezeichnet werden. «Wir sind offen für alles, was uns wieder zusammenbringt in nicht allzu langer Zeit.»

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Podcast für Thees und Engelke ein Ritual 

Für Thees und sie sei der Podcast nicht nur eine Gewohnheit, sondern ein Ritual gewesen, fügte Engelke hinzu. Genau das scheinen auch die Fans so zu sehen. Unter dem Motto «Wir sind die Lieblinge. Wir lassen uns nicht abschalten» haben bis Montagnachmittag mehr als 2.400 Zuhörerinnen und Zuhörer eine Petition unterzeichnet, die den SWR zur Rücknahme seiner Entscheidung auffordert.

Diese zu treffen sei nicht leichtgefallen, teilte der Sender mit. Der SWR müsse regelmäßig prüfen, wie das Gesamtangebot für die Zukunft aufgestellt sei und wie finanzielle und personelle Ressourcen verantwortungsvoll eingesetzt werden könnten. «Beliebtheit und die enge Bindung einer Community sind für uns wichtige Kriterien», teilte eine Sprecherin mit. «Für die Entscheidung über die Zukunft eines Formats können sie jedoch nicht die einzigen Kriterien sein.»

Austausch seit fast 20 Jahren

Der Podcast war 2007 zunächst als Teil einer Radiosendung entstanden, in der sich die beiden jeden Abend rund zehn Minuten über ihren Alltag unterhielten - bevor das Format als eigenständiger Podcast weitergeführt wurde. Engelkes Verbindung zum Sender reicht noch weiter zurück: Bereits 1986 begann sie ihre Karriere beim damaligen Südwestfunk.

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