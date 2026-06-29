Thees und Engelke über Podcast-Aus: Kann nicht das Ende sein

Stuttgart/Köln (dpa) - Nach fast 19 Jahren ist der SWR-Podcast «Wie war der Tag, Liebling?» mit Anke Engelke und Kristian Thees zu Ende gegangen - doch die beiden hoffen nach eigenen Angaben auf eine Fortsetzung in anderer Form. «Wir müssen wiederkommen. Das kann nicht das Ende sein», sagte Thees in der abschließenden Folge, bevor er sich ein vielleicht letztes Mal von Engelke verabschiedete.

«Sind offen für alles»

Viermal in der Woche hatten sich die beiden langjährigen Freunde in dem Format kleine Geschichten aus dem Alltag erzählt. In ihrer - Stand jetzt - letzten Folge machten Engelke und Thees keinen Hehl daraus, wie schwer ihnen das Ende fällt.

Ganz aufgeben wollen die beiden das Format aber offenbar nicht: «Wir hoffen, dass wir alle zusammen unsere kleine Community wieder zum Leben erwecken», sagte Thees zu den Hörern, die im Podcast als «Lieblinge» bezeichnet werden. «Wir sind offen für alles, was uns wieder zusammenbringt in nicht allzu langer Zeit.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Podcast für Thees und Engelke ein Ritual

Für Thees und sie sei der Podcast nicht nur eine Gewohnheit, sondern ein Ritual gewesen, fügte Engelke hinzu. Genau das scheinen auch die Fans so zu sehen. Unter dem Motto «Wir sind die Lieblinge. Wir lassen uns nicht abschalten» haben bis Montagnachmittag mehr als 2.400 Zuhörerinnen und Zuhörer eine Petition unterzeichnet, die den SWR zur Rücknahme seiner Entscheidung auffordert.

Diese zu treffen sei nicht leichtgefallen, teilte der Sender mit. Der SWR müsse regelmäßig prüfen, wie das Gesamtangebot für die Zukunft aufgestellt sei und wie finanzielle und personelle Ressourcen verantwortungsvoll eingesetzt werden könnten. «Beliebtheit und die enge Bindung einer Community sind für uns wichtige Kriterien», teilte eine Sprecherin mit. «Für die Entscheidung über die Zukunft eines Formats können sie jedoch nicht die einzigen Kriterien sein.»

Austausch seit fast 20 Jahren