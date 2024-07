Warum der Weinheimer WHG-Schulleiterin der Abschied so schwerfällt

Strammer Schritt, wache Augen, fester Händedruck. Keine Frage, schon bei einer Begrüßung durch Gabriele Franke wird klar: Diese Frau versprüht Führungsstärke. Wenn die Leiterin des Werner-Heisenberg-Gymnasiums (WHG) aber über ihre Schüler spricht, da kommt die weiche Seite der gebürtigen Bayrin zum Vorschein. Dann lächelt sie oft und bis über beide Ohren. Zumindest so lange, bis das Thema auf ihren Abschied wechselt. In diesen Momenten hören ihre Augen auf, zu leuchten, ihr Lächeln verliert an Strahlkraft, bekommt etwas Bittersüßes: „Ich würde eigentlich noch gerne weitermachen“, sagt Franke. Warum sie trotzdem aufhört? „Aus persönlichen Gründen –im weitesten Sinne.“

Mit Haut und Haaren

Noch etwas wird im Gespräch mit ihr bald klar: Die 64-Jährige aus der Fränkischen Schweiz ist mit Haut und Haaren Lehrerin. Trotz der arbeitsintensiven Leitungstätigkeit, in der Regel eine 60-Stunden-Woche, unterrichtet sie Schüler. Wenngleich in kleinerem Umfang. „Das muss auch so sein“, findet Franke. Es tue gut, sich im Unterricht zu erden. Es sei wichtig, nah am Schulleben dran zu sein. Es habe ihr schon immer viel Spaß gemacht.

In der Tat reift die Entscheidung, Lehrerin zu werden, früh in ihr. Franke ist in der achten Klasse und hängt an den Lippen ihrer Deutschlehrerin. Überhaupt ist ihre ganze Klasse mucksmäuschenstill. „Das lag daran, dass er strukturiert und interessant ist. Man lernte etwas fürs Leben.“ Für Franke stand also in der achten Klasse fest: „Wenn ich etwas Praktisches mache, dann werde ich Lehrerin.“ Ob sie sich auch an ihrem Vorbild orientiert hat, als sie dann selbst vor Klassen stand? „Immer“, schießt es aus der Schulleiterin heraus.

Foto: Fritz Kopetzky Als Franke in ihr Büro kommt, muss sie feststellen, schon ersetzt worden zu sein. Der Abiturjahrgang hat diesen riesigen Stoffbären auf ihren Stuhl gesetzt. Das Tierchen, das der „Nachfolger“ getauft wurde, übernimmt aber nicht wirklich ihren Posten.

Doch kein Lehramt ohne Studium. Dieses nimmt Gabriele Franke in Regensburg auf. In Romanistik setzt die Wahl-Birkenauerin ihren Schwerpunkt damals in den Sprachwissenschaften, in Germanistik spezialisiert sie sich auf Literatur. Bis heute hat es ihr das Lesen angetan. Besonders die Romane von Rafik Schami, dessen Werke unter anderem von der Weinheimer Beltz-Gruppe verlegt werden. Bei ihrem letzten Umzug füllt sie 90 Kisten mit Büchern. „Die Umzugsfirma hat zu mir gesagt, ich solle nie wieder anrufen“, scherzt sie. Allein deshalb müsse sie in ihrem Ruhestand in Birkenau bleiben, das zu ihrer endgültigen Heimat geworden ist.

Ganzes Leben lang umgezogen

Überhaupt: Sie sei ja ihr ganzes Leben lang umgezogen. In Frankreich unterrichtet sie als Fremdsprachenassistentin Deutsch, in Belgien als abgeordnete Lehrkraft der Bundesrepublik in einer europäischen Schule. Seit 2004 lebt und arbeitet Franke schließlich in Baden-Württemberg. Erst in Bruchsal, dann kommt sie an die Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Weinheim. Dennoch ist und wird sie in unterschiedlichen Funktionen für das Regierungspräsidium Karlsruhe tätig. Unter anderem im Referat 75, das für die Besetzung von Schulleiterstellen verantwortlich ist. „Ich wusste immer, welche Schule gerade einen braucht. Mich selbst für eine Leitung zu bewerben, auf die Idee bin ich aber nie gekommen“, erzählt die 64-Jährige. Die Initiative kommt erst, als der damals scheidende Leiter Gerald Kiefer sie anspricht.

Foto: Fritz Kopetzky Die Entscheidung, Lehrerin zu werden, reifte bereits früh in Gabriele Franke.

2017 tritt sie seine Nachfolge an. Es werden keine leichten Jahre sein, die folgen. Bereits 2018 trauert die Schulgemeinschaft um Anton und Emilia. Sie waren die 10 und 13 Jahre alten Kinder des Mörlenbacher Ärztepaars, die von ihren Eltern ermordet wurden. Zwei Jahre später steht die Schullandschaft vor nie gekannten Herausforderungen, als die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Schließung von Bildungseinrichtungen vorschreiben. Home Schooling ist an der Tagesordnung, aber die entsprechende Hardware lässt auf sich warten. Im Werner-Heisenberg-Gymnasium gibt es damals nicht einmal WLAN. Gabriele Franke muss für die Videokonferenzen ins Auto springen und nach Birkenau fahren (und später wieder zurück nach Weinheim).

Schule im Krisen-Modus

Fragt man die Schulleiterin, worauf sie in ihrer Amtszeit besonders stolz ist, nennt sie die Bewältigung dieser Krise sowie die Digitalisierung des Schulgebäudes, die 2023 abgeschlossen wird. Wobei Stolz hier der falsche Begriff sei. Sie sei froh, dass das durch das Engagement der ganzen Schulbelegschaft und -gemeinschaft geklappt habe. Die Verkabelung der Klassenzimmer muss damals während der Unterrichtszeiten stattfinden. Dafür wird jeweils ein Flur gesperrt, die Schüler werden in einem organisatorischen Kraftakt des stellvertretenden Leiters Martin Schmitt auf andere Klassenzimmer verlagert. Dennoch: „Ich habe es keinen Tag bereut, Schulleiterin geworden zu sein“, sagt Franke. „Selbst in den Krisenzeiten, die wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, hat es mir immer Freude bereitet. Vielleicht fällt mir der Abschied deshalb so unheimlich schwer.“

Unkonventioneller Abschied

Dieser soll etwas unkonventioneller vonstattengehen. Im kleinen Rahmen in der Aula der Schule, die für sie so sehr zum Zuhause geworden ist. „Eine Dankesrede kann ich nicht halten, da heule ich Rotz und Wasser“, sagt die Schulleiterin. Stattdessen soll es ein musikalischer Abschied mit Band und Orchester werden. Sie hat hierfür ein Lied geschrieben, ihr Sohn eine Melodie komponiert. Die Musik ist neben dem WHG die große Leidenschaft in Frankes Leben. Und so wird die Schulleiterin auch weiterhin Bildungseinrichtungen ihr Zuhause nennen, wenn sie in ihrem Ruhestand ein musikalisches Hochschulstudium anstrebt.