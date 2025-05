Schulleiter in Weinheim? Keiner will den Job

Weinheim. Steigender Verwaltungsaufwand, Lehrermangel, immer mehr Vorschriften, das Jonglieren mit Lehr- und Stundenplänen, Probleme mit Schülern und Eltern – die Funktion des Schulleiters ist nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Das bleibt nicht ohne Folgen: In Baden-Württemberg fehlen 240 Schulleiter, teilt das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe auf Nachfrage mit. Allein an den 377 Gymnasien des Landes waren bis März 21 Rektorenstellen unbesetzt. Noch unbeliebter waren nur die Chefsessel an sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und Grundschulen.