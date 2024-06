Herzlichen Glückwunsch! Das sind die Weinheimer Abiturienten

Die letzten mündlichen Prüfungen waren gerade vorüber, da wurden schon die Noten verkündet. Sowohl die Abiturienten am Werner-Heisenberg-Gymnasium als auch am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Weinheim jubelten. Dann ging es zum Feiern in den Schlosspark. Am Weinheimer Privatgymnasium ist die Notenbekanntgabe erst für den heutigen Freitag angesetzt.