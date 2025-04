Weinheim ist  die Tischtennis-Hauptstadt

Weinheim. Das Landesfinale im Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ in der Sportart Tischtennis fand in Buchen statt. Der Vertreter des staatlichen Schulamtes, die Beauftragten der vier Regierungspräsidien Karlsruhe, Stuttgart, Tübingen und Freiburg und die Schulleitung des örtlichen Gymnasiums begrüßten die 34 besten Schulteams Baden-Württembergs, die in fünf Wettkampf- beziehungsweise Altersklassen antraten.