Die Vorbereitungen für das Abschiedsfest für die scheidende Schulleiterin des Werner-Heisenberg-Gymnasiums, Gabriele Franke, waren ebenso umfangreich wie "streng geheim", was bei fast 900 Schülern sicher keine leichte Aufgabe war. Aber die Mühe hat sich gelohnt. Am Dienstagvormittag wurde Franke - nach sieben Jahren als Schulleiterin in Weinheim - ein ebenso emotionaler wie spektakulärer Abschied bereitet. "Das ist das schönste Fest meines Lebens", rief die Schulleiterin den Schülern zu. Dabei waren ihr Dankbarkeit und Rührung deutlich anzumerken. Aber selbst als Zuschauer hatte man immer wieder Gänsehaut bei den Darbietungen auf und vor der Bühne im Schulhof.