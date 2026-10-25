Tierheim nutzt Unfallwild als Hundefutter - Pilotcharakter?

Reutlingen (dpa/lsw) - Verenden Rehe bei Verkehrsunfällen, sollen sie in Reutlingen künftig nach Möglichkeit dem Tierheim als Hundefutter dienen. Die Kooperation mit der örtlichen Kreisjägervereinigung ist in dieser Form nach Einschätzung des Deutschen Jagdverbands, des Landesjagdverbands Baden-Württemberg, des Landestierschutzverbands und des Deutschen Tierschutzbunds einmalig. Während die Jäger hier sogar ein Pilotprojekt sehen, sind die Tierschützer allerdings zurückhaltender.

Hohe Zusatzanforderungen an Tierheime

«Als Vorbildmodell sehen wir dies nicht, da zum einen die Tierkörper vor der eigentlichen Verwertung ordnungsgemäß zerlegt und das Fleisch gekocht werden muss, da ansonsten erhebliche hygienische Risiken bestehen», teilte der Tierschutzbund mit. Zum anderen müsse sichergestellt werden, dass das verunfallte Reh keine Krankheits- oder Seuchenanzeichen habe und der Verwesungsgrad nicht schon zu weit fortgeschritten sei.

«Für all diese Aspekte sind die meisten Tierheime sicherlich nicht ausgelegt», hieß es. Nur im Einzelfall werde es Menschen geben, die sachkundig genug seien, um etwaige Risiken für die Tierheimtiere auszuschließen. Da nicht jedes Tierheim die hohen Zusatzanforderungen leisten könne, sprach sich auch der Landestierschutzverband gegen eine landesweit einheitliche Empfehlung aus.

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Jäger sprechen von praxistauglicher Lösung

Hingegen teilte der Landesjagdverband mit: «Die Kooperation zwischen dem Tierheim Reutlingen und der Kreisjägervereinigung Reutlingen hat aus unserer Sicht Vorbildcharakter.» Durch das Engagement der Beteiligten vor Ort sei eine praxistaugliche Lösung entstanden, verunfallte Rehe, die sonst entsorgt werden müssten, sinnvoll zu verwerten. Dadurch würden Kosten für das Tierheim reduziert. Entscheidend sei, dass die Lösung an den tatsächlichen Bedürfnissen und Möglichkeiten vor Ort ausgerichtet werde.