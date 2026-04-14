Tipps für Waldspaziergänge
Der Landesbetrieb Hessen Forst gibt Ratschläge, wie man sich im Wald verhält. Sie gelten auch bei gutem Wetter.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Wald muss man mit sogenannten waldtypischen Gefahren rechnen, dazu zählen unter anderem herabfallende Äste und umstürzende Bäume. Zu folgenden Vorsichtsmaßnahmen rät Hessen Forst:
- Bei Sturm soll man den Wald ganz meiden. Dies gilt auch, wenn viel Schnee gefallen ist. Besondere Vorsicht soll man bei stark auffrischendem Wind oder Gewitter walten lassen.
- Auch Tage nach einem Sturm können Gefahren durch herabstürzende Äste oder Kronenteile bestehen.
- Den Blick auf den Weg richten, gelegentlich aber auch nach oben, in die Baumkronen. Denn auch, wenn kein Sturm in Sicht ist, können trockene Äste herabfallen.
- Daher soll man seinen Pausenplatz mit Bedacht wählen. «Trockene Äste oder sogar ganze Bäume können bereits bei leichtem Wind zu Boden stürzen», heißt es von dem Landesbetrieb.
- Werden Waldwege gesperrt, sollen diese tatsächlich nicht betreten werden, denn Grund können etwa Waldarbeiten sein, die Besucher und Besucherinnen gefährden könnten. An Warnhinweise der Forstbetriebe solle man sich unbedingt halten.