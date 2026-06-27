Tiroler Fernpassroute wegen Verkehrs-Protest gesperrt

Reutte (dpa) - Die Fernpassstraße im österreichischen Bundesland Tirol wird am Samstag wegen Anwohner-Demonstrationen zeitweise gesperrt. Die Sperre der wichtigen Alpenroute auf der B179 zwischen Reutte und Nassereith dauert offiziell nur von 10.00 bis 12.00 Uhr, doch Behörden empfehlen, den Fernpaß am Samstag großräumig zu umfahren. Auch die lokale Ausweichroute über die Hahntennjochstraße (L 246) wird zwei Stunden lang geschlossen.



Die Blockade fällt mit dem Beginn der Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland zusammen. Der ADAC rechnet deshalb mit langen Staus vor und nach der Sperre.

Es kommen vor allem zwei großräumige Umfahrungen infrage: Zum einen die Route über Vorarlberg und den Arlberg. Sie führt über die A96 und die österreichische Rheintalautobahn A14 Richtung Tirol. Die zweite Variante führt über die A8 von München bis zum Inntal-Dreieck und dann über die A93 bei Kiefersfelden auf die Inntalautobahn A12. Wer weiter nach Italien will, kann die Brennerautobahn nehmen.

Die Brennerstrecke war bereits vor vier Wochen wegen einer Demonstration gegen die Verkehrsbelastung blockiert. Die Anwohner an der Fernpassstraße protestieren nicht nur gegen zu viele Pkw und Lkw, sondern auch gegen geplante Tunnelprojekte.