Tödliche Schüsse- Frau von drei Kugeln getroffen

Mörfelden-Walldorf (dpa) - Bei den tödlichen Schüssen in einem Supermarkt in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) ist die Kassiererin von drei Kugel am Oberkörper und Kopf getroffen worden. Dies sei das vorläufige Ergebnis der Obduktion, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Mittwoch auf Anfrage. Der mutmaßliche 48 Jahre alte Täter sei von einer Kugel getroffen worden. Es solle nun auch geprüft werden, ob die Waffe bereits bei einem anderen Verbrechen benutzt wurde. «Wir prüfen derzeit, woher die Waffe kommen könnte.» Es gebe aber derzeit keine Hinweise darauf, dass sich möglicherweise noch jemand anderes im Zusammenhang mit der Tat strafbar gemacht haben könnte.