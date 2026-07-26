Tödlicher Badeunfall in der Lahn

Gießen (dpa/lhe) - Ein Mann ist in Gießen zum Baden in die Lahn gesprungen und dabei tödlich verunglückt. Zeugen sahen den 34-Jährigen am späten Samstagnachmittag von einem Steg in den Fluss springen, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Sprung sei der Mann noch einmal kurz aufgetaucht und dann im Wasser untergegangen. Es wurde umgehend eine Suche eingeleitet. Der Mann wurde letztlich mit einem Sonarboot der DLRG am Grund des Flusses geortet und konnte nur noch tot geborgen werden.