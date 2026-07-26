Vom Steg ins Wasser gesprungen

Tödlicher Badeunfall in der Lahn

Zeugen sehen einen Mann zum Baden in einen Fluss springen. Der 34-Jährige taucht noch einmal kurz auf, ehe er untergeht.

Mit einem Sonarboot können die Einsatzkräfte den Mann am Grund des Flusses orten. (Symbolbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa
Mit einem Sonarboot können die Einsatzkräfte den Mann am Grund des Flusses orten. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - Ein Mann ist in Gießen zum Baden in die Lahn gesprungen und dabei tödlich verunglückt. Zeugen sahen den 34-Jährigen am späten Samstagnachmittag von einem Steg in den Fluss springen, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Sprung sei der Mann noch einmal kurz aufgetaucht und dann im Wasser untergegangen. Es wurde umgehend eine Suche eingeleitet. Der Mann wurde letztlich mit einem Sonarboot der DLRG am Grund des Flusses geortet und konnte nur noch tot geborgen werden.

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