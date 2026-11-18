Tödlicher Bahnunfall - Strafbefehl gegen Lastwagenfahrer
An einem Bahnübergang in Nordbaden stoßen ein Tanklastwagen und eine Straßenbahn zusammen und gehen in Flammen auf. Drei Menschen sterben. Jetzt sind die Ermittlungen abgeschlossen.
Ubstadt-Weiher (dpa) - Nach dem schweren Bahnunfall mit drei Toten im Norden Baden-Württembergs im März 2025 hat das Amtsgericht Bruchsal Strafbefehl gegen den Fahrer des Tanklastwagens erlassen. Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe mitteilte, geht sie von einem fahrlässigen Fehlverhalten beim Überqueren der Gleise aus. Sie beschuldigt den Mann unter anderem der fahrlässigen Tötung und hat eine Freiheitsstrafe von acht Monaten beantragt, ausgesetzt zur Bewährung. Der Strafbefehl ist aber noch nicht rechtskräftig.
Laster und Straßenbahn gingen in Flammen auf
Der mit Heizöl beladene Tanklastwagen war am 11. März vergangenen Jahres an einem unbeschrankten Bahnübergang in Ubstadt-Weiher nördlich von Karlsruhe mit einer Straßenbahn der Verkehrsbetriebe Karlsruhe zusammengestoßen. Dadurch gerieten beide Fahrzeuge in Brand. Die Fahrerin der Straßenbahn und zwei Fahrgäste starben. Der damals 49 Jahre alte Tanklastwagenfahrer verletzte sich schwer.
Die Ermittlungen in dem Fall sind laut Staatsanwaltschaft abgeschlossen und Spuren, Zeugenaussagen und ein technisches Gutachten zur Rekonstruktion des Unfalls ausgewertet. Mitte Oktober hatte die Staatsanwaltschaft Strafbefehl gegen den Fahrer mit deutscher Staatsangehörigkeit beantragt. Hinweise auf einen technischen Defekt an der Sicherungsanlage des Bahnübergangs oder an der Straßenbahn haben sich nicht ergeben.
Keine Hauptverhandlung
Bei einem Antrag auf einen Strafbefehl verzichtet die Staatsanwaltschaft darauf, eine öffentliche Hauptverhandlung durchzuführen. Voraussetzung ist, dass der Beschuldigte keinen Einspruch einlegt. Dafür hätte er nach Zustellung durch das Gericht zwei Wochen Zeit. Wird der Strafbefehl erlassen und rechtskräftig, steht er einem rechtskräftigen Urteil gleich. Legt der Beschuldigte gegen einen erlassenen Strafbefehl Einspruch ein, kommt es zu einer gerichtlichen Hauptverhandlung.