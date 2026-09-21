Tödlicher Unfall auf B252 - Verletzte außer Lebensgefahr
Am Freitag stoßen auf der Bundesstraße ein Wohnmobil und ein Auto frontal zusammen. Zwei Menschen werden tödlich verletzt. Sie und drei weitere Schwerverletzte stammen aus Nordrhein-Westfalen.
Diemelstadt (dpa) - Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der B252 bei Diemelstadt in Nordhessen sind mittlerweile alle Verletzten außer Lebensgefahr. Die drei Personen seien zwar schwer verletzt, ihr Zustand sei aber stabil, sagte ein Polizeisprecher am Montag.
Bei dem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Wohnmobil am Freitag kamen eine 87-jährige Frau aus Essen und ein 91-jähriger Mann aus Mülheim an der Ruhr ums Leben. Der 90-jährige Autofahrer aus Ratingen, der 88-jährige Beifahrer aus Mülheim an der Ruhr, sowie der 73-jährige Fahrer des Wohnmobils aus Bochum kämpften zwischenzeitlich ebenfalls mit teils lebensbedrohlichen Verletzungen. Sie befinden sich weiterhin im Krankenhaus. Die Unfallursache sei weiterhin unklar. Die Polizei ermittelt.