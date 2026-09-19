Tödlicher Unfall auf der B252: Mann weiter in Lebensgefahr
Noch immer ist die Ursache der tödlichen Kollision zwischen einem Wohnmobil und einem Auto ungeklärt. Ein 88-Jähriger schwebt weiter in Lebensgefahr. Was bislang bekannt ist.
Diemelstadt (dpa/lhe) - Nach der tödlichen Kollision zwischen einem Wohnmobil und einem Auto in Diemelstadt schwebt ein 88-Jähriger laut Polizei weiter in Lebensgefahr. Der Mann sei der Beifahrer des Autos gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei Kassel. Zwei weitere Insassen des Wagens, eine 87 Jahre alte Frau und ein 91-jähriger Mann, starben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.
Die Fahrzeuge waren am Freitagmittag auf der Bundesstraße 252 frontal zusammengestoßen. Für den 90 Jahre alten Fahrers des Wagens bestand laut Polizei keine Lebensgefahr mehr, ebenso wie für den 73-Jährigen, der das Wohnmobil gesteuert hatte.
Um herauszufinden, wie der Unfall ablief und was zu dem Zusammenstoß führte, wurde den Angaben zufolge ein Gutachter hinzugezogen.