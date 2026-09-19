Unfallursache weiter unklar

Tödlicher Unfall auf der B252: Mann weiter in Lebensgefahr

Noch immer ist die Ursache der tödlichen Kollision zwischen einem Wohnmobil und einem Auto ungeklärt. Ein 88-Jähriger schwebt weiter in Lebensgefahr. Was bislang bekannt ist.

Die Unfallursache ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Die Unfallursache ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (Symbolbild)

Diemelstadt (dpa/lhe) - Nach der tödlichen Kollision zwischen einem Wohnmobil und einem Auto in Diemelstadt schwebt ein 88-Jähriger laut Polizei weiter in Lebensgefahr. Der Mann sei der Beifahrer des Autos gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei Kassel. Zwei weitere Insassen des Wagens, eine 87 Jahre alte Frau und ein 91-jähriger Mann, starben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an. 

Die Fahrzeuge waren am Freitagmittag auf der Bundesstraße 252 frontal zusammengestoßen. Für den 90 Jahre alten Fahrers des Wagens bestand laut Polizei keine Lebensgefahr mehr, ebenso wie für den 73-Jährigen, der das Wohnmobil gesteuert hatte. 

Um herauszufinden, wie der Unfall ablief und was zu dem Zusammenstoß führte, wurde den Angaben zufolge ein Gutachter hinzugezogen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Motorradfahrer kracht in Auto und schwebt in Lebensgefahr
Hubschrauber im Einsatz

Motorradfahrer kracht in Auto und schwebt in Lebensgefahr

Erst beobachten Zeugen, wie ein Motorradfahrer in Calw durch die Stadt rast – dann kommt es zu einem schweren Unfall. Im Stau danach gibt es kurz darauf eine weitere Kollision.

01.08.2026

Ursache für tödlichen Unfall an Bahnübergang weiter unklar
Ermittlungen laufen

Ursache für tödlichen Unfall an Bahnübergang weiter unklar

Nach dem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang in Bad König bleibt die Ursache offen. Ein Sachverständiger soll klären, wie es zu dem Zusammenstoß kam.

13.06.2026

Dreijährige nach Unfall an Autowaschanlage in Lebensgefahr
Unfälle

Dreijährige nach Unfall an Autowaschanlage in Lebensgefahr

Ein kleines Mädchen liegt nach einem Unfall an einer Autowaschanlage weiterhin im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

02.03.2026

52-Jähriger schwebt nach Schüssen noch in Lebensgefahr
Bad Friedrichshall

52-Jähriger schwebt nach Schüssen noch in Lebensgefahr

Zwei Männer sind tot, ein Mann schwebt in Lebensgefahr. Nach den tödlichen Schüssen in Bad Friedrichshall sind viele Fragen offen.

08.01.2025

Kreis Bergstraße

Frontalzusammenstoß: Mann schwebt in Lebensgefahr

17.09.2023