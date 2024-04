Tödlicher Unfall auf Landstraße in Marburg

Marburg-Biedenkopf (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall in Marburg (Landkreis Marburg Biedenkopf) ist eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam die 25-Jährige am Montagabend mit ihrem Auto in Richtung Marbach von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Gashäuschen. Diese kleinen Gebäude stehen meistens in der Nähe von Häusern und Geschäften und enthalten Gaszähler und Gasregler.