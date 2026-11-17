Tödlicher Unfall - Autos waren anders besetzt
Nach dem Unfall mit drei Toten bei Erbach hat die Polizei neue Erkenntnisse. Was jetzt über die Insassen der Fahrzeuge bekannt ist.
Erbach (dpa/lsw) - Zwei Tage nach dem schweren Verkehrsunfall mit drei Toten bei Erbach (Alb-Donau-Kreis) haben die Ermittlungen ergeben, dass die Fahrzeuge anders besetzt waren als zunächst angenommen. Das stellte sich durch die Arbeit zweier Sachverständiger und Gespräche mit den Angehörigen heraus, wie ein Polizeisprecher sagte.
Auf der Bundesstraße 311 waren am Sonntag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Wegen der hohen Geschwindigkeiten waren beide Fahrzeuge massiv beschädigt worden. Bei dem Zusammenstoß wurden auch Insassen aus den Wagen geschleudert.
Frau saß am Steuer
Ein 18-jähriger Autofahrer hatte zum Überholen angesetzt, die Kontrolle über sein Auto verloren und war gegen einen entgegenkommenden Wagen gestoßen. Der 18-Jährige kam ums Leben. Auch ein 19-Jähriger und ein 26-Jähriger starben.
Zunächst hatten die Ermittler angenommen, dass der 18-Jährige allein im Wagen gesessen und der 19-Jährige den entgegenkommenden Pkw gelenkt hatte. Wie sich nun aber herausstellte, war der 19-Jährige Mitfahrer im Wagen des 18-Jährigen. Am Steuer des entgegenkommenden Autos saß eine 26 Jahre alte Frau, die schwerst verletzt wurde. Der ebenfalls tödlich verunglückte 26-Jährige war ihr Beifahrer. Alle vier Insassen stammen aus dem Alb-Donau-Kreis.
Insgesamt waren an dem Unfall neun Fahrzeuge beteiligt. Die genauen Abläufe müssten weiter ermittelt werden, sagte der Polizeisprecher. Auf der Straße war durch den Unfall laut Polizei ein riesiges Trümmerfeld entstanden, die Strecke war mehr als 24 Stunden lang gesperrt.