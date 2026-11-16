Schwerer Zusammenstoß

Unfall beim Überholen - Gutachter untersucht Trümmerfeld

Ein Auto wird beim Zusammenstoß in mehrere Teile gerissen, zwei Menschen sterben. Noch ist aber unklar, wie viele weitere verletzt wurden – und wie es zu dem Unfall kam.

Für zwei der Verletzten kam jede Hilfe zu spät. Foto: Reinert/SÜDFOTO24/dpa
Für zwei der Verletzten kam jede Hilfe zu spät.

Erbach (dpa/lsw) - Die Straße ein Trümmerfeld, Krankenwagen im Dauereinsatz: Nach dem schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten und zahlreichen Verletzten ist die Bundesstraße 311 nahe Erbach (Alb-Donau-Kreis) weiter gesperrt. Ein Gutachter werde die Stelle untersuchen, an der am Sonntag mindestens sieben Fahrzeuge ineinander gefahren sind. Unklar sei auch weiterhin, wie viele Autoinsassen Verletzungen erlitten. Die Polizei will sich im Laufe des Tages ein besseres Bild machen. 

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Autofahrer am Nachmittag versucht, mit seinem Wagen zum Überholen anzusetzen. Das Manöver misslang, es kam zum Frontalzusammenstoß. 

Die Polizei sprach danach von einem «riesigen Trümmerfeld». Mindestens drei Autos wurden demnach durch die Trümmer der Unfallwagen beschädigt, hieß es. Eines der Autos wurde beim Zusammenstoß in mehrere Teile gerissen. Bis zum späten Abend war die Identität der beiden Toten nicht geklärt.

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