Zwei Tote bei Unfall auf B311 - missglückter Überholvorgang?
Zwei Tote, zwei Verletzte und ein riesiges Trümmerfeld: Auf der Bundesstraße bei Erbach kam es zu einem schweren Unfall. Was bisher bekannt ist.
Erbach (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 311 bei Erbach im Alb-Donau-Kreis sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei sagte.
Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Autofahrer am Nachmittag mit seinem Wagen zum Überholen angesetzt haben. Laut dem Sprecher missglückte das Überholmanöver mutmaßlich, es kam zum Frontalzusammenstoß. Die Identität der Toten und Verletzten sei bisher nicht geklärt, hieß es.
«Wir haben es vor Ort mit einem riesigen Trümmerfeld zu tun», berichtete der Sprecher. Drei weitere Fahrzeuge sollen durch die Trümmer beschädigt worden sein. Wie genau es zum Unfall kam, war unklar. Gutachter prüfen jetzt die Unfallstelle. Für die Bergungsarbeiten soll die B311 zwischen Dellmensingen und Donaurieden noch mehrere Stunden gesperrt bleiben.