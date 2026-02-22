Zwei Männer sterben bei Frontalzusammenstoß

Bruchköbel (dpa/lhe) - Ein frontaler Zusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße bei Bruchköbel hat zwei Männer das Leben gekostet. Eines der Autos habe nach dem Unfall im Main-Kinzig-Kreis gebrannt, teilte die Polizei mit.

Ein 62 Jahre alter Fahrer sei tot aus seinem Fahrzeug geborgen worden. Ein 78 Jahre alter Fahrer sei zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort sei er jedoch kurz darauf an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben, schrieb die Polizei.