Unfälle

Tödlicher Verkehrsunfall auf der A7

Die A7 Richtung Süden ist nach einem tödlichen Unfall voll gesperrt. Autofahrer müssen mit erheblichen Verzögerungen rechnen.

Bei einem Zusammenstoß auf der A7 ist ein Mensch ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Bei einem Zusammenstoß auf der A7 ist ein Mensch ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 zwischen dem Fuldaer Dreieck und der Anschlussstelle Bad Brückenau ist ein Mensch tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, kam es laut aktuellen Erkenntnisse zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Sattelzug. Aktuell kommt es zu erheblichen Verkehrsverzögerungen, da die Fahrbahn Richtung Süden voll gesperrt ist.

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